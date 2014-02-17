请观看如何免费下载自动交易
VoltyChannel_Stop_HTF - MetaTrader 5脚本
在输入参数中提供了时段选择选项的 VoltyChannel_Stop 指标.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //指标图表时段
把编译好的指标文件 VoltyChannel_Stop.mq5 放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.
图 1. VoltyChannel_Stop_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1983
