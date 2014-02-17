代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

VoltyChannel_Stop_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1525
等级:
(18)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中提供了时段选择选项的 VoltyChannel_Stop 指标.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //指标图表时段

把编译好的指标文件 VoltyChannel_Stop.mq5 放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. VoltyChannel_Stop_HTF 指标

图 1. VoltyChannel_Stop_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1983

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

使用加速震荡指标和 Bill William 的动量震荡指标值的信号灯信号指标.

FibSR FibSR

本指标以彩色长方形的形式显示可能的阻力和支撑区域.

Ang_AutoCh_HL-v1 Ang_AutoCh_HL-v1

本指标使用在输入参数中定义的计算周期数绘制一个等距离通道.

Ang_AutoCh_HL-v1x3 Ang_AutoCh_HL-v1x3

本指标使用在输入参数中定义的计算周期绘制三个等距离通道.