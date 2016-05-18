CodeBaseKategorien
VoltyChannel_Stop_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der VoltyChannel_Stop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Indikator Chartperiode

Kopieren Sie die compilierte VoltyChannel_Stop.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der VoltyChannel_Stop_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1983

