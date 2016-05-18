und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VoltyChannel_Stop_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 831
Der VoltyChannel_Stop Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Indikator Chartperiode
Kopieren Sie die compilierte VoltyChannel_Stop.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der VoltyChannel_Stop_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1983
Ein Flaggensignal Indikator der die Werte des Accelerator Oszillator und Bill William's Awesome Oszillator verwendet.FibSR
Der Indikator zeigt mögliche Widerstands- und Unterstützungszonen in Form eines farbigen Rechteckes.
Der Indikator zeichnet äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.Ang_AutoCh_HL-v1x3
Der Indikator zeichnet drei äquidistante Channels laut der in den Eingabeparametern definierten Berechnungsperiode.