Индикаторы

VoltyChannel_Stop_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2363
(18)
Индикатор VoltyChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  //Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VoltyChannel_Stop.mq5.

 Рис.1. Индикатор VoltyChannel_Stop_HTF

