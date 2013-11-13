Смотри, как бесплатно скачать роботов
VoltyChannel_Stop_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор VoltyChannel_Stop с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; //Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора VoltyChannel_Stop.mq5.
Рис.1. Индикатор VoltyChannel_Stop_HTF
InverseReaction
Оптимизированная версия индикатора InverseReaction, которая будет работать с максимальной скоростью в советнике IREA.Fractal Dimension Index
Индикатор Fractal Dimension Index определяет величину рыночной волатильности.
JMASlope_HTF
Индикатор JMASlope с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Instantaneous_TrendFilter
Трендовый фильтр на скользящих средних, выполненный в виде цветного облака.