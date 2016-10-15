コードベースセクション
VoltyChannel_Stop_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVoltyChannel_Stop指標

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間

コンパイルされたVoltyChannel_Stop.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。

図1　VoltyChannel_Stop_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1983

