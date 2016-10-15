無料でロボットをダウンロードする方法を見る
VoltyChannel_Stop_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つVoltyChannel_Stop指標
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間
コンパイルされたVoltyChannel_Stop.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
図1 VoltyChannel_Stop_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1983
