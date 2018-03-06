Es una versión muy antigua del indicador High/Low (la idea básica viene del indicador Gann High Low Activator con algunas modificaciones).

En aquel momento, la modificación del indicador consistía en que los usuarios tenían la posibilidad usarlo no sólo en el scalping, sino también en el modo de tendencia.

El uso es simple:

El indicador da la posibilidad de comprar o vender cuando el indicador cambia de color.

Si se utiliza en el modo de señal, es necesario cerrar las órdenes abiertas en la dirección opuesta (si existen) con una nueva señal.





Recomendaciones

Utilice el indicador para el scalping si se utilizan los períodos de cálculo cortos.

Utilice el indicador para indicar la tendencia si se utilizan los períodos de cálculo largos.

En ambos casos, utilícelo en combinación con otros indicadores que pueden filtrar algunas señales.