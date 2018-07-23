Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
VR Alert МТ5 Lite - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3516
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador VR Alert NT5 avisa o trader sobre o preço atingir um nível especificado.
Esta é uma versão lite com o código aberto. A versão completa está disponível no Mercado. Ela pode acompanhar os preços, bem como outros indicadores.
O indicador foi desenvolvido como um assistente quando você espera por um rompimento de um nível de preço importante, que pode levar horas ou até dias. Com este indicador, você não precisa monitorar constantemente o seu terminal. O indicador alerta se houve um rompimento de nível ou do tempo especificado usando o método selecionado.
O monitoramento dos gráficos por um período prolongado faz com que a maioria dos traders tenham "olhos embaçados". Isso faz com que eles percam sinais realmente bons enquanto analisam suas estratégias de negociação e, inversamente, vendo seus sinais onde não há nada para ver.
Vantagens
- Trabalha com o preço
- Fácil de instalar e configurar
- Os níveis podem ser arrastados ao longo do gráfico usando o mouse
- Quaisquer instrumentos de negociação e tempo gráfico
- Notificação sonora - o terminal tocará uma melodia curta chamando a atenção do trader
Outras versões do programa
- VR Alert MT5 - versão completa para a MetaTrader 5;
- VR Alert - versão completa para a MetaTrader 4;
- VR Alert Lite - versão lite para a MetaTrader 5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19824
Indicador High/Low mod.Fractals at Close prices
Uma modificação dos fractais padrão: somente os preços de fechamento (Close) são usados para os cálculos.
O canal de Keltner com parâmetros de cálculo personalizáveis.EA Fractals at Close prices
Um Expert Advisor baseado no indicador "Fractals at Close prices".