O indicador VR Alert NT5 avisa o trader sobre o preço atingir um nível especificado.

Esta é uma versão lite com o código aberto. A versão completa está disponível no Mercado. Ela pode acompanhar os preços, bem como outros indicadores.

O indicador foi desenvolvido como um assistente quando você espera por um rompimento de um nível de preço importante, que pode levar horas ou até dias. Com este indicador, você não precisa monitorar constantemente o seu terminal. O indicador alerta se houve um rompimento de nível ou do tempo especificado usando o método selecionado.

O monitoramento dos gráficos por um período prolongado faz com que a maioria dos traders tenham "olhos embaçados". Isso faz com que eles percam sinais realmente bons enquanto analisam suas estratégias de negociação e, inversamente, vendo seus sinais onde não há nada para ver.





Vantagens

Trabalha com o preço

Fácil de instalar e configurar

Os níveis podem ser arrastados ao longo do gráfico usando o mouse

Quaisquer instrumentos de negociação e tempo gráfico

Notificação sonora - o terminal tocará uma melodia curta chamando a atenção do trader





Outras versões do programa