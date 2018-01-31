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Индикаторы

VR Alert МТ5 Lite - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Pastushak
Vladimir Pastushak

Vladimir Pastushak

4.4 (451)
🤝 Привет мой друг! Рад приветствовать тебя на моей странице!
Меня зовут Владимир, и уже более 20 лет создаю профессиональные торговые инструменты.
Все мои решения основаны исключительно на собственных идеях и разработках.
48 продуктов 66 кодов 230 тем 4861 комментарий
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(27)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор VR Alert МТ5 Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

Это легкая версия с открытым исходным кодом. Полная версия в Маркете обладает функционалом, способным отслеживать не только цену, но и другие индикаторы.

Индикатор был написан для облегчения работы трейдера, ведь в ожидании пробоя ценой важного уровня могут пройти часы и даже дни. Чтобы не сидеть круглосуточно перед терминалом был написан данный индикатор. Индикатор выбранным способом сообщит о пробое уровня или приходе указанного времени.

Находясь длительное время перед графиками и перед монитором, большинство трейдеров получают эффект "замыленных глаз". Глядя на свою торговую стратегию, не видят реальных хороших сигналов, и наоборот, там, где нет ничего, видят свои сигналы.


Преимущества

  • Работает с ценой;
  • Прост в установке и настройке;
  • Уровни передвигаются на графике вручную мышкой;
  • Любые торговые инструменты и любые торговые периоды;
  • Звуковое оповещение - терминал будет проигрывать короткую мелодию, привлекая внимание трейдера.

VR Alert исходный код



    Chandelier exit Chandelier exit

    Индикатор Chandelier Exit предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвращать ранний выход из сделки в то время, пока тренд продолжается. Как правило, линия индикатора Chandelier Exit находится выше цены, пока тренд убывающий, и ниже цены - на возрастающем тренде.

    Lot calculator - risk management tool Lot calculator - risk management tool

    Инструмент позволяет вам рассчитывать корректный размер лота для следующей сделки, следуя нескольким простым правилам мани-менеджмента.

    Advance Trend Pressure Advance Trend Pressure

    Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.

    Asymmetric Trend Pressure Asymmetric Trend Pressure

    Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.