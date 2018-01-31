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VR Alert МТ5 Lite - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор VR Alert МТ5 Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.
Это легкая версия с открытым исходным кодом. Полная версия в Маркете обладает функционалом, способным отслеживать не только цену, но и другие индикаторы.
Индикатор был написан для облегчения работы трейдера, ведь в ожидании пробоя ценой важного уровня могут пройти часы и даже дни. Чтобы не сидеть круглосуточно перед терминалом был написан данный индикатор. Индикатор выбранным способом сообщит о пробое уровня или приходе указанного времени.
Находясь длительное время перед графиками и перед монитором, большинство трейдеров получают эффект "замыленных глаз". Глядя на свою торговую стратегию, не видят реальных хороших сигналов, и наоборот, там, где нет ничего, видят свои сигналы.
Преимущества
- Работает с ценой;
- Прост в установке и настройке;
- Уровни передвигаются на графике вручную мышкой;
- Любые торговые инструменты и любые торговые периоды;
- Звуковое оповещение - терминал будет проигрывать короткую мелодию, привлекая внимание трейдера.
Индикатор Chandelier Exit предназначен для того, чтобы удерживать трейдеров в тренде и предотвращать ранний выход из сделки в то время, пока тренд продолжается. Как правило, линия индикатора Chandelier Exit находится выше цены, пока тренд убывающий, и ниже цены - на возрастающем тренде.Lot calculator - risk management tool
Инструмент позволяет вам рассчитывать корректный размер лота для следующей сделки, следуя нескольким простым правилам мани-менеджмента.
Осциллятор Advance Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.Asymmetric Trend Pressure
Индикатор Asymmetric Trend Pressure показывает линию направления и силы тренда. Дополнительно может показывать бычью и медвежьи составляющие тренда.