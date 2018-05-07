無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VRアラートМТ5ライト - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1328
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
VRアラートNT5指標は、価格が指定されたレベルに達したことをトレーダーに警告します。
これはオープンソースのライトバージョンです。フルバージョンはマーケットで入手可能で、他の指標と同様に価格を追跡することができます。
この指標は、重要な価格レベルのブレークアウトを数時間から数日待機する際のアシスタントとして開発されました。この指標を使用すると、ターミナルを常時監視する必要はありません。この指標は、選択された方法を使用して、レベル内訳または指定された時間のアラートを出します。
長期間チャートを監視すると、ほとんどのトレーダーの目は「ぼやけ」てしまいます。これにより、彼らは取引戦略を見ている間に本当に良いシグナルは見逃し、逆に、見るものがない所で彼らのシグナルを見ることになります。
利点
- 価格と動作します
- インストールと設定が簡単です
- レベルは、マウスを使用してチャートに沿ってドラッグできます
- 任意の取引商品および期間
- 音声通知 - ターミナルは短いメロディーを再生してトレーダーの注意を惹きます。
プログラムの他のバージョン
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19824
