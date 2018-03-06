Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractals at Close prices - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1115
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En sus cálculos, el indicador "Fractals at Close prices" utiliza sólo los precios Close. Este indicador fue usado para crear el Asesor Experto Fractals at Close prices EA.
Comparación con los fractales estándar:
- Iconos grises - fractales estándar;
- Iconos verdes - "Fractals at Close prices".
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19820
Asesor Experto basado en el indicador Price_Extreme_Indicator
Este Asesor Experto se basa en el indicador de canal Price_Extreme_Indicator.Ulcer Index
El indicador Ulcer Index fue obtenido del indicador del riesgo de valores descrito por Peter Martin en 1987 en el libro "The Investors Guide to Fidelity Funds".
Hi/Lo mod
Indicador modificado High/Low.VR Alert МТ5 Lite
El indicador VR Alert МТ5 Lite avisa al trader sobre el hecho de que el precio ha alcanzado el nivel establecido por el mismo.