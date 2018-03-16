请观看如何免费下载自动交易
VR Alert NT5 指标会提醒交易者价格达到了指定的水平。
这是一个开源的轻量级版本，完整版在市场上有，它可以跟踪价格以及其它指标。
指标是开发用于当您等待重要价格水平的突破时作为助手的，因为那可能要花费多个小时或者甚至好几天。使用这个指标，您不需要一直盯着您的终端了，这个指标可以使用选定的方法在水平突破或者指定时间达到来做提醒。
长时间盯盘会让很多交易者“眼花”，这会使他们错过对他们策略好的信号，还要在没有信号的时候一直找信号。
优点
- 工作于价格
- 容易安装和配置
- 水平可以使用鼠标在图表上拖曳
- 支持任何交易工具和时段
- 声音提醒 - 终端会发出声音引起交易者的注意
这个程序的其他版本
- VR Alert MT5 - MetaTrader 5 完整版;
- VR Alert - MetaTrader 4 完整版;
- VR Alert Lite - MetaTrader 5 上的轻量级版本.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19824
