VR Alert Lite - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров:
19178
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Индикатор VR Alert Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

Это легкая версия с открытым исходным кодом. Полная версия в Маркете обладает функционалом, способным отслеживать не только цену, но и другие индикаторы.

Индикатор был написан для облегчения работы трейдера, ведь в ожидании пробоя ценой важного уровня могут пройти часы и даже дни. Чтобы не сидеть круглосуточно перед терминалом был написан данный индикатор. Индикатор выбранным способом сообщит о пробое уровня или приходе указанного времени.

Находясь длительное время перед графиками и перед монитором, большинство трейдеров получают эффект "замыленных глаз". Глядя на свою торговую стратегию, не видят реальных хороших сигналов, и наоборот, там, где нет ничего, видят свои сигналы.

Преимущества

  • Работает с ценой;
  • Прост в установке и настройке;
  • Уровни передвигаются на графике вручную мышкой;
  • Любые торговые инструменты и любые торговые периоды;
  • Звуковое оповещение - терминал будет проигрывать короткую мелодию, привлекая внимание трейдера.

