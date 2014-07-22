Индикатор VR Alert Lite предупреждает трейдера о том, что цена достигла заданного трейдером уровня.

Это легкая версия с открытым исходным кодом. Полная версия в Маркете обладает функционалом, способным отслеживать не только цену, но и другие индикаторы.

Индикатор был написан для облегчения работы трейдера, ведь в ожидании пробоя ценой важного уровня могут пройти часы и даже дни. Чтобы не сидеть круглосуточно перед терминалом был написан данный индикатор. Индикатор выбранным способом сообщит о пробое уровня или приходе указанного времени.

Находясь длительное время перед графиками и перед монитором, большинство трейдеров получают эффект "замыленных глаз". Глядя на свою торговую стратегию, не видят реальных хороших сигналов, и наоборот, там, где нет ничего, видят свои сигналы.

Преимущества

Работает с ценой;

Прост в установке и настройке;

Уровни передвигаются на графике вручную мышкой;

Любые торговые инструменты и любые торговые периоды;

Звуковое оповещение - терминал будет проигрывать короткую мелодию, привлекая внимание трейдера.



