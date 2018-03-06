Este Asesor Experto (EA) se basa en el indicador de canal Price_Extreme_Indicator.

La estrategia del EA es muy simple:

Si el precio de cierre de la vela especificada en los ajustes (por defecto es 1) está por encima del borde superior del canal en la misma barra, se abre una posición larga;

Si el precio de cierre está por debajo del borde inferior, se abre un aposición corta.

Las posiciones se abren en cada nueva barra si se cumplen las condiciones arriba especificadas. Si aparece una señal de compra y hay posiciones de venta en el mercado, todas estas posiciones se cierran y se se abre la compra. Para las ventas, ocurre todo lo contrario.

El EA permite habilitar/deshabilitar las transacciones largas/cortas, así como invertir las señales del indicador, es decir, abrir las ventas en vez de las compras, y viceversa. Además, se puede establecer el Stop Loss y Take Profit en puntos. Si los valores del Stop Loss y Take Profit son inválidos, el EA los ajusta automáticamente al tamaño mínimo del StopLevel establecido para el símbolo.

Si el valor del lote es inválido, el EA lo ajusta al valor correcto. Si el lote es demasiado grande, el EA lo ajustará para que sea posible abrir la posición, y si no hay dinero para la apertura incluso con el lote mínimo, la señal será omitida.

Hay que tomar en cuenta que es necesario compilar el archivo del indicador Price_Extreme_Indicator para un correcto trabajo del EA. Además, nótese que este EA está diseñado para los propósitos de instrucción y comprobación de las estrategias.

El EA tiene 11 parámetros personalizados:

Experts magic number - número único (mágico) para que el EA pueda identificar sus posiciones;

- número único (mágico) para que el EA pueda identificar sus posiciones; "Length of levels" of indicator - parámetro del indicador Price_Extreme_Indicator;

- parámetro del indicador Price_Extreme_Indicator; Bar of signals - barra de la que recibimos las señales del indicador, por defecto 1;

- barra de la que recibimos las señales del indicador, por defecto 1; Long positions enabled - permiso para abrir posiciones largas;

- permiso para abrir posiciones largas; Short positions enabled - permiso para abrir posiciones cortas;

- permiso para abrir posiciones cortas; Reverse trade - reversión de señales;

- reversión de señales; Lots - volumen de la posición;

- volumen de la posición; Stop loss in points - Stop Loss en puntos, por defecto 0 - no se usa;

- Stop Loss en puntos, por defecto 0 - no se usa; Take profit in points - Take Profit en puntos, por defecto 0 - no se usa;

- Take Profit en puntos, por defecto 0 - no se usa; Slippage price - deslizamiento permitido de precios en puntos;

- deslizamiento permitido de precios en puntos; Multiplier spread for stops - multiplicador del spread durante el cálculo correcto de la distancia de las órdenes Stop. Aquí hay que explicar una cosa: cuando se coloca el Stop Loss o Take Profit (así como, las órdenes pendientes), existe una distancia mínima permitida de colocación de las órdenes stop - StopLevel. Es decir, el Stop Loss o Take Profit (o una orden pendiente) no tienen que colocarse más cerca de esta distancia hacia el precio. Si StopLevel es nulo, principalmente eso no indica en su ausencia, sino quiere decir que StopLevel es flotante. En este caso, la distancia mínima es habitualmente es igual al spread*2, pero a veces el spread doble no es suficiente. Por esa razón, ha sido introducido el parámetro que permite especificar el multiplicador del spread para el cálculo de la distancia mínima de colocación de los Stop.

Para probar la estrategia, ha sido realizada la prueba con los ajustes predefinidos en el intervalo de 2017.01.02 a 2018.01.19. Lamentablemente, en este modo (el trading con la ruptura de los bordes del canal), el EA pierde el depósito en el mismo principio del período de la prueba. Entonces, el testeo ha sido realizado con las transacciones de reversión, el resultado ha sido el siguiente:

Período M5, intervalo de la prueba: 2017.01.02 - 2018.01.19

Todos los ajustes son predefinidos, salvo la reversión de las transacciones (Reverse trade == "Yes")

El gráfico de la prueba indica en que el EA depende mucho del estado del mercado (tendencia/flat). En esta prueba, el EA tradeaba para adentro desde los bordes del canal. Las zonas estables de las ganancias/pérdidas son evidentes. Con el trading para adentro del canal, el EA gana en la zona del flat. Pero en cuanto comience la tendencia, el trading para adentro del canal muestra pérdidas. Por tanto, hay posibilidades para el siguiente desarrollo de la estrategia: tradeamos para adentro del canal si estamos en flat; en caso de la tendencia, tradeamos cuando el EA rompe los bordes del canal en la dirección de la tendencia.