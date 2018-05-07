コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

終値でのフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ

「終値でのフラクタル」指標は計算に終値のみを使用します。この指標は終値でのフラクタルEAの作成に使用されました。

標準フラクタルとの比較は下記のとおりです。

  • 灰色のアイコンは標準フラクタルを示します。
  • 「終値でのフラクタル」は緑です。

アニメーション

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19820

