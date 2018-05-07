無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
終値でのフラクタル - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 820
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
「終値でのフラクタル」指標は計算に終値のみを使用します。この指標は終値でのフラクタルEAの作成に使用されました。
標準フラクタルとの比較は下記のとおりです。
- 灰色のアイコンは標準フラクタルを示します。
- 「終値でのフラクタル」は緑です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19820
Price_Extreme_Indicatorに基づくエキスパートアドバイザー
このエキスパートアドバイザーはPrice_Extreme_Indicatorチャネル指標に基づいています。Ulcer Index
このUlcer Index指標は、1987年の「フィデリティ・ファンドへの投資家ガイド」でのピーター・マーティンによる株式リスク指標から導かれたものです。
Hi/lo mod
High/Low indicator mod.VRアラートМТ5ライト
VRアラートNT5指標は、価格が指定されたレベルに達したことをトレーダーに警告します。