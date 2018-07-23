CodeBaseSeções
Indicadores

Fractals at Close prices - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1315
Avaliação:
(16)
Publicado:
O indicador "Fractals at Close prices" somente utiliza os preços de fechamento (Close) nos cálculos. O indicador foi usado na criação do EA Fractals at Close prices.

Comparação com os fractais padrão:

  • Ícones em cinza exibem os fractais padrão
  • "Fractals at Close prices" são exibidos em verde

Animação

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19820

