Fractals at Close prices - indicador para MetaTrader 5
O indicador "Fractals at Close prices" somente utiliza os preços de fechamento (Close) nos cálculos. O indicador foi usado na criação do EA Fractals at Close prices.
Comparação com os fractais padrão:
- Ícones em cinza exibem os fractais padrão
- "Fractals at Close prices" são exibidos em verde
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19820
