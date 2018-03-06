CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ulcer Index - indicador para MetaTrader 5

Samuel Williams | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1312
Ranking:
(18)
Publicado:
UlcerIndex.mq5 (2.68 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Ulcer Index (UI) es un indicador descrito por Peter Martin en 1987 en el libro "The Investors Guide to Fidelity Funds".

Normalmente, se utiliza para estimar el riesgo de la caída de los mercados de valores. El índice estima la bajada de la volatilidad durante un determinado período.

El uso del indicador es simple:

  • Bajada del UI — confirma el crecimiento de la tendencia con la disminución de la volatilidad.
  • Subida del UI — confirma la caída de la tendencia con el crecimiento de la volatilidad.

Se puede usar este código para cualquier instrumento y timeframe. Sin embargo, cuanto más pequeño sea el timeframe, existe mayor probabilidad de una alta volatilidad y señales falsas, así como de cualquier otra confirmación de la tendencia. Igual como la mayoría de otros indicadores, no se recomienda usarlo solo. Más bien vale para confirmar la tendencia, como adición a su estrategia. 

La primera imagen de abajo muestra la disminución del valor del UI en vísperas de la subida de precios, la segunda imagen muestra el crecimiento del UI antes de la bajada de precios.

Fig 1 - Falling UI indicates rising prices

Fig 2 - Rising UI confirms falling prices

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/19813

Momentum de multisímbolos Momentum de multisímbolos

El indicador muestra el incremento de los precios de ocho símbolos en la misma ventana.

Canal dinámico de un día de trading Canal dinámico de un día de trading

El indicador dibuja el canal de un día de trading en forma de la nube.

Asesor Experto basado en el indicador Price_Extreme_Indicator Asesor Experto basado en el indicador Price_Extreme_Indicator

Este Asesor Experto se basa en el indicador de canal Price_Extreme_Indicator.

Fractals at Close prices Fractals at Close prices

Modificación de los fractales estándar: para el cálculo de las construcciones se usa sólo el precio Close.