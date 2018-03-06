El indicador Ulcer Index (UI) es un indicador descrito por Peter Martin en 1987 en el libro "The Investors Guide to Fidelity Funds".



Normalmente, se utiliza para estimar el riesgo de la caída de los mercados de valores. El índice estima la bajada de la volatilidad durante un determinado período.



El uso del indicador es simple:

Bajada del UI — confirma el crecimiento de la tendencia con la disminución de la volatilidad.

Subida del UI — confirma la caída de la tendencia con el crecimiento de la volatilidad.

Se puede usar este código para cualquier instrumento y timeframe. Sin embargo, cuanto más pequeño sea el timeframe, existe mayor probabilidad de una alta volatilidad y señales falsas, así como de cualquier otra confirmación de la tendencia. Igual como la mayoría de otros indicadores, no se recomienda usarlo solo. Más bien vale para confirmar la tendencia, como adición a su estrategia.



La primera imagen de abajo muestra la disminución del valor del UI en vísperas de la subida de precios, la segunda imagen muestra el crecimiento del UI antes de la bajada de precios.

