CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Pivot_RS_session - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1761
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

DVYU inc.

Indicador que muestra los niveles Pivot y utiliza un color de fondo especial para la sesión, durante la cual se calcularon los niveles.

Parámetros de entrada del Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del Indicador          |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H08;              // Hora de inicio de la sesión
input Min    StartMinute=M00;            // Minuto de inicio de la sesión
input uint   SessionTime=400;            // Session time in minutes
input color  Color_Session = clrPlum;    // Color se la sesión
input color  Color_Res = clrBlue;        // Color de la resistencia
input color  Color_R30 = clrGreen;       // Color del nivel R30
input color  Color_R20 = clrGreen;       // Color del nivel R20
input color  Color_R10 = clrGreen;       // Color del nivel R10
input color  Color_P=clrDarkOrchid;      // Color del nivel P
input color  Color_S10 = clrRed;         // Color del nivel S10
input color  Color_S20 = clrRed;         // Color del nivel S20
input color  Color_S30 = clrRed;         // Color del nivel S30
input color  Color_Sup = clrMagenta;     // Color del soporte
//---
input STYLE  Style_Res = SOLID_;         // Estilo de la linea de soporte
input STYLE  Style_R30 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel R30
input STYLE  Style_R20 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel R20
input STYLE  Style_R10 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel R10
input STYLE    Style_P = DASH_;          // Estilo de la linea del nivel P
input STYLE  Style_S10 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel S10
input STYLE  Style_S20 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel S20
input STYLE  Style_S30 = SOLID_;         // Estilo de la linea del nivel S30
input STYLE  Style_Sup = SOLID_;         // Estilo de la linea de resistencia
//---
input Width  Width_Res = Width_2;        // Ancho de la línea de resistencia
input Width  Width_R30 = Width_1;        // Ancho de la línea del nivel R30
input Width  Width_R20 = Width_2;        // Ancho de la línea del nivel R20
input Width  Width_R10 = Width_3;        // Ancho de la línea del nivel R10
input Width    Width_P = Width_1;        // Ancho de la línea del nivel P
input Width  Width_S10 = Width_3;        // Ancho de la línea del nivel S10
input Width  Width_S20 = Width_2;        // Ancho de la línea del nivel S20
input Width  Width_S30 = Width_1;        // Ancho de la línea del nivel S30
input Width  Width_Sup = Width_2;        // Ancho de la línea de soporte

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.

Indicador Pivot_RS_session

Indicador Pivot_RS_session

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1971

Din Fibo Next Din Fibo Next

Un canal dibujado por los extremums del periodo.

RS_session RS_session

El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.

Median Median

Un canal construido usando los valores de la desviación del ATR desde el centro del rango calculado sobre extremos.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone.