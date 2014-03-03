Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pivot_RS_session - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1761
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
DVYU inc.
Indicador que muestra los niveles Pivot y utiliza un color de fondo especial para la sesión, durante la cual se calcularon los niveles.
Parámetros de entrada del Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H08; // Hora de inicio de la sesión input Min StartMinute=M00; // Minuto de inicio de la sesión input uint SessionTime=400; // Session time in minutes input color Color_Session = clrPlum; // Color se la sesión input color Color_Res = clrBlue; // Color de la resistencia input color Color_R30 = clrGreen; // Color del nivel R30 input color Color_R20 = clrGreen; // Color del nivel R20 input color Color_R10 = clrGreen; // Color del nivel R10 input color Color_P=clrDarkOrchid; // Color del nivel P input color Color_S10 = clrRed; // Color del nivel S10 input color Color_S20 = clrRed; // Color del nivel S20 input color Color_S30 = clrRed; // Color del nivel S30 input color Color_Sup = clrMagenta; // Color del soporte //--- input STYLE Style_Res = SOLID_; // Estilo de la linea de soporte input STYLE Style_R30 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel R30 input STYLE Style_R20 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel R20 input STYLE Style_R10 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel R10 input STYLE Style_P = DASH_; // Estilo de la linea del nivel P input STYLE Style_S10 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel S10 input STYLE Style_S20 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel S20 input STYLE Style_S30 = SOLID_; // Estilo de la linea del nivel S30 input STYLE Style_Sup = SOLID_; // Estilo de la linea de resistencia //--- input Width Width_Res = Width_2; // Ancho de la línea de resistencia input Width Width_R30 = Width_1; // Ancho de la línea del nivel R30 input Width Width_R20 = Width_2; // Ancho de la línea del nivel R20 input Width Width_R10 = Width_3; // Ancho de la línea del nivel R10 input Width Width_P = Width_1; // Ancho de la línea del nivel P input Width Width_S10 = Width_3; // Ancho de la línea del nivel S10 input Width Width_S20 = Width_2; // Ancho de la línea del nivel S20 input Width Width_S30 = Width_1; // Ancho de la línea del nivel S30 input Width Width_Sup = Width_2; // Ancho de la línea de soporte
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.
Indicador Pivot_RS_session
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1971
El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.
X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone.