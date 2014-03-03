Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Median - indicador para MetaTrader 5
Rosh
Un canal construido usando los valores de la desviación del ATR desde el centro del rango calculado sobre extremos.. El centro del rango y su línea de señal se muestran como una nube coloreada.
Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 06.02.2008.
