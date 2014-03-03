CodeBaseSecciones
Median - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rosh

Un canal construido usando los valores de la desviación del ATR desde el centro del rango calculado sobre extremos.. El centro del rango y su línea de señal se muestran como una nube coloreada.

Originalmente, este indicador se escribió en MQL4 y fue publicado por primera vez en Code Base en mql4.com el 06.02.2008.

Figura 1. Indicador Median

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1972

Pivot_RS_session Pivot_RS_session

Indicador que muestra los niveles Pivot y utiliza un color de fondo especial para la sesión, durante la cual se calcularon los niveles.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Un canal dibujado por los extremums del periodo.

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone.

FibSR FibSR

El indicador muestra las posibles zonas de soporte y resistencia en forma de rectángulos coloreados.