RS_session - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1144
(19)
rs_session.mq5 (9.7 KB)
Autor real:

DVYU inc.

El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.

Parámetros de entrada del Indicador:

input string SessionSirName="Asian";      // Nombre de sesión
input Hour   StartHour=H08;               // Hora de inicio de sesión
input Min    StartMinute=M00;             // Minuto de inicio de sesión
input uint   SessionTime=400;             // Tiempo de la sesión en minutos
input color  Color_Session = clrLavender; // Color de la sesión

Indicador RS_session

Indicador RS_session

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1960

