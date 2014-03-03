Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RS_session - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
DVYU inc.
El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.
Parámetros de entrada del Indicador:
input string SessionSirName="Asian"; // Nombre de sesión input Hour StartHour=H08; // Hora de inicio de sesión input Min StartMinute=M00; // Minuto de inicio de sesión input uint SessionTime=400; // Tiempo de la sesión en minutos input color Color_Session = clrLavender; // Color de la sesión
Indicador RS_session
