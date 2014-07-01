Participe de nossa página de fãs
Pivot_RS_session - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 3157
- 3157
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
DVYU inc.
O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H08; // Hora de início da sessão input Min StartMinute=M00; // Minuto do início da sessão input uint SessionTime=400; // Hora da sessão em minutos input color Color_Session = clrPlum; // Cor da sessão input color Color_Res = clrBlue; // Cor da resistência input color Color_R30 = clrGreen; // Cor do nível R30 input color Color_R20 = clrGreen; // Cor do nível R20 input color Color_R10 = clrGreen; // Cor do nível R10 input color Color_P=clrDarkOrchid; // Cor do nível P input color Color_S10 = clrRed; // Cor do nível S10 input color Color_S20 = clrRed; // Cor do nível S20 input color Color_S30 = clrRed; // Cor do nível S30 input color Color_Sup = clrMagenta; // Cor do suporte //--- input STYLE Style_Res = SOLID_; // Estilo da linha de suporte input STYLE Style_R30 = SOLID_; // Estilo da linha do nível R30 input STYLE Style_R20 = SOLID_; // Estilo da linha do nível R20 input STYLE Style_R10 = SOLID_; // Estilo da linha do nível R10 input STYLE Style_P = DASH_; // Estilo da linha do nível P input STYLE Style_S10 = SOLID_; // Estilo da linha do nível S10 input STYLE Style_S20 = SOLID_; // Estilo da linha do nível S20 input STYLE Style_S30 = SOLID_; // Estilo da linha do nível S30 input STYLE Style_Sup = SOLID_; // Estilo da linha de resistência //--- input Width Width_Res = Width_2; // Largura da linha de resistência input Width Width_R30 = Width_1; // Largura da linha do nivel R30 input Width Width_R20 = Width_2; // Largura da linha do nivel R20 input Width Width_R10 = Width_3; // Largura da linha do nivel R10 input Width Width_P = Width_1; // Largura da linha do nivel P input Width Width_S10 = Width_3; // Largura da linha do nivel S10 input Width Width_S20 = Width_2; // Largura da linha do nivel S20 input Width Width_S30 = Width_1; // Largura da linha do nivel S30 input Width Width_Sup = Width_2; // Largura da linha de suporte
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.
Indicador Pivot_RS_session
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1971
Um canal desenhado por extremums para o período.RS_session
Este indicador permite usar uma cor especial de fundo para marcar o gráfico de preços no período do dia selecionado nos parâmetros de entrada.
Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos.X2MA_HTF_Signal_BG
X2MA_HTF_Signal_BG mostra informações sobre a direção da tendência (com base nos dados do indicador X2MA) como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou da direção do negócio e fornece alertas, sinais de áudio e envia notificações push para um smartphone.