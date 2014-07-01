CodeBaseSeções
O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H08;              // Hora de início da sessão
input Min    StartMinute=M00;            // Minuto do início da sessão
input uint   SessionTime=400;            // Hora da sessão em minutos
input color  Color_Session = clrPlum;    // Cor da sessão
input color  Color_Res = clrBlue;        // Cor da resistência
input color  Color_R30 = clrGreen;       // Cor do nível R30
input color  Color_R20 = clrGreen;       // Cor do nível R20
input color  Color_R10 = clrGreen;       // Cor do nível R10
input color    Color_P=clrDarkOrchid;    // Cor do nível P
input color  Color_S10 = clrRed;         // Cor do nível S10
input color  Color_S20 = clrRed;         // Cor do nível S20
input color  Color_S30 = clrRed;         // Cor do nível S30
input color  Color_Sup = clrMagenta;     // Cor do suporte
//---
input STYLE  Style_Res = SOLID_;         // Estilo da linha de suporte
input STYLE  Style_R30 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível R30
input STYLE  Style_R20 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível R20
input STYLE  Style_R10 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível R10
input STYLE    Style_P = DASH_;          // Estilo da linha do nível P
input STYLE  Style_S10 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível S10
input STYLE  Style_S20 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível S20
input STYLE  Style_S30 = SOLID_;         // Estilo da linha do nível S30
input STYLE  Style_Sup = SOLID_;         // Estilo da linha de resistência
//---
input Width  Width_Res = Width_2;        // Largura da linha de resistência
input Width  Width_R30 = Width_1;        // Largura da linha do nivel R30
input Width  Width_R20 = Width_2;        // Largura da linha do nivel R20
input Width  Width_R10 = Width_3;        // Largura da linha do nivel R10
input Width    Width_P = Width_1;        // Largura da linha do nivel P
input Width  Width_S10 = Width_3;        // Largura da linha do nivel S10
input Width  Width_S20 = Width_2;        // Largura da linha do nivel S20
input Width  Width_S30 = Width_1;        // Largura da linha do nivel S30
input Width  Width_Sup = Width_2;        // Largura da linha de suporte

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1971

