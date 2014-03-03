Pon "Me gusta" y sigue las noticias
X2MA_HTF_Signal_BG - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1108
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone, cuando aparece una señal para el comercio.
Un objeto gráfico se representa como un fondo coloreado. El fondo tiene cuatro colores. Los colores pálidos indican la continuación de la tendencia y los colores brillantes indican una señal para el comercio.
El indicador envía alertas y notificaciones push según el valor del parámetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual )
es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!
Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada para el dibujo de una sesión:
//+---------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada para el dibujo de la Sesión | //+---------------------------------------------------+ input bool SessionDrawOff=false; // Mostrar sesión en un periodo sin sesión input string SessionSirName="Asian"; // Nombre de la sesión input Hour StartHour=H00; // Hora de inicio de la sesión input Min StartMinute=M00; // Minuto de inicio de la sesión input uint SessionTime=480; // Session duration in minutes input color Up_Color=clrPaleTurquoise; // Color de Arriba input color Buy_Color=clrLime; // Color de Buy input color Sell_Color=clrDeepPink; // Color de la caída input color Dn_Color=clrLightPink; // Color de Abajo Sell
- Parámetros de entrada si el indicador X2MA:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del Indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Temporalidad para el calculo del indicador input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Método de promedio del primer suavizado input int Length1=12; // Profundidad del primer suavizado input int Phase1=15; // Parámetro de la primer suavizado //--- para JJMA que varía dentro del rango de -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso transitorio; //--- para VIDIA es un período de la CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Method of averaging of the second smoothing input int Length2= 5; // Profundidad del segundo suavizado input int Phase2=15; // Parámetro del segundo suavizado //--- fpara JJMA que varía dentro del rango de -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso transitorio; //--- para VIDIA es un período de la CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Precio constante
- Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG requeridos para la visualización indicador:
//---- configuración de la visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Número de barras para recibir una señal (0 - barra actual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Font_Size=10; // Tamaño de la letra del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de ubicación
- Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG, requeridos para la generación de alertas y señales de audio:
//---- Configuración de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opción de activar la indicación input bool Push=true; // Permitir las notificaciones push input uint AlertCount=0; // Número de alertas producidas
Si utiliza varios indicadores X2MA_HTF_Signal_BG en una gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).
Coloca el fichero del indicador compilado X2MA.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.
Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador X2MA_HTF_Signal_BG
Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de X2MA_HTF_Signal_BG
