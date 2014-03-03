X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone, cuando aparece una señal para el comercio.

Un objeto gráfico se representa como un fondo coloreado. El fondo tiene cuatro colores. Los colores pálidos indican la continuación de la tendencia y los colores brillantes indican una señal para el comercio.

El indicador envía alertas y notificaciones push según el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

Parámetros de entrada para el dibujo de una sesión:



Parámetros de entrada si el indicador X2MA:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 5 ; input int Phase2= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG requeridos para la visualización indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG, requeridos para la generación de alertas y señales de audio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Si utiliza varios indicadores X2MA_HTF_Signal_BG en una gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).

Coloca el fichero del indicador compilado X2MA.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de X2MA_HTF_Signal_BG