X2MA_HTF_Signal_BG - indicador para MetaTrader 5

X2MA_HTF_Signal_BG muestra información sobre la dirección de la tendencia (en base a los datos del indicador X2MA) como un objeto gráfico con una indicación coloreada de la tendencia o dirección de la transacción y da alertas o señales de audio y envía notificaciones push a un smartphone, cuando aparece una señal para el comercio.

Un objeto gráfico se representa como un fondo coloreado. El fondo tiene cuatro colores. Los colores pálidos indican la continuación de la tendencia y los colores brillantes indican una señal para el comercio.

El indicador envía alertas y notificaciones push según el valor del parámetro de entrada:

input uint SignalBar=0;     // Número de barras para obtener una señal (0 - barra actual )

es mayor que uno. Las señales de sonido y notificaciones-Push para la barra 0 son inútiles porque la señal del indicador en la barra cero puede cambiar y desaparecer!

Todos los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada para el dibujo de una sesión:

    //+---------------------------------------------------+ 
//| Parámetros de entrada para el dibujo de la Sesión |
//+---------------------------------------------------+
input bool   SessionDrawOff=false;                     // Mostrar sesión en un periodo sin sesión 
input string SessionSirName="Asian";                   // Nombre de la sesión
input Hour   StartHour=H00;                            // Hora de inicio de la sesión
input Min    StartMinute=M00;                          // Minuto de inicio de la sesión
input uint   SessionTime=480;                          // Session duration in minutes
input color Up_Color=clrPaleTurquoise;                 // Color de Arriba
input color Buy_Color=clrLime;                         // Color de Buy
input color Sell_Color=clrDeepPink;                    // Color de la caída
input color Dn_Color=clrLightPink;                     // Color de Abajo Sell
  2. Parámetros de entrada si el indicador X2MA:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del Indicador           |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                    // Instrumento financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;  // Temporalidad para el calculo del indicador
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;    // Método de promedio del primer suavizado
input int Length1=12;                       // Profundidad del primer suavizado
input int Phase1=15;                        // Parámetro de la primer suavizado
//--- para JJMA que varía dentro del rango de -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso transitorio;
//--- para VIDIA es un período de la CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta
input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;   // Method of averaging of the second smoothing 
input int Length2= 5;                       // Profundidad del segundo suavizado 
input int Phase2=15;                        // Parámetro del segundo suavizado
//--- fpara JJMA que varía dentro del rango de -100 ... +100, e influye en la calidad del proceso transitorio;
//--- para VIDIA es un período de la CMO, para AMA es un período de la media móvil lenta
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;       // Precio constante
  3. Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG requeridos para la visualización indicador:
    //---- configuración de la visualización del indicador
input uint SignalBar=0;                                // Número de barras para recibir una señal (0 - barra actual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Nombre para las etiquetas del indicador
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Color del nombre del indicador
input uint Font_Size=10;                               // Tamaño de la letra del nombre del indicador
input int X_1=5;                                       // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Y_1=-15;                                     // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                           // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de ubicación
  4. Parámetros de entrada del indicador X2MA_HTF_Signal_BG, requeridos para la generación de alertas y señales de audio:
    //---- Configuración de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opción de activar la indicación
input bool Push=true;                        // Permitir las notificaciones push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas producidas

Si utiliza varios indicadores X2MA_HTF_Signal_BG en una gráfica, cada uno de ellos debe tener sus propios nombres de las cadenas de los valores de las variables Symbols_Sirname (nombres de etiquetas del indicador).

Coloca el fichero del indicador compilado X2MA.mq5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\ del terminal del cliente.

Fig. 1. Señal de continuación de la tendencia basada en los datos del indicador X2MA_HTF_Signal_BG

Fig. 2. Señal para abrir una posición basada en los datos de X2MA_HTF_Signal_BG

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1975

