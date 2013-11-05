Смотри, как бесплатно скачать роботов
Pivot_RS_session - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
DVYU inc.
Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H08; // Час начала сессии input Min StartMinute=M00; // Минута начала сессии input uint SessionTime=400; // Время сессии в минутах input color Color_Session = clrPlum; // Цвет сессии input color Color_Res = clrBlue; // Цвет сопротивления input color Color_R30 = clrGreen; // Цвет уровня R30 input color Color_R20 = clrGreen; // Цвет уровня R20 input color Color_R10 = clrGreen; // Цвет уровня R10 input color Color_P=clrDarkOrchid; // Цвет уровня P input color Color_S10 = clrRed; // Цвет уровня S10 input color Color_S20 = clrRed; // Цвет уровня S20 input color Color_S30 = clrRed; // Цвет уровня S30 input color Color_Sup = clrMagenta; // Цвет поддержки //--- input STYLE Style_Res = SOLID_; // Стиль линии сопротивления input STYLE Style_R30 = SOLID_; // Стиль линии уровня R30 input STYLE Style_R20 = SOLID_; // Стиль линии уровня R20 input STYLE Style_R10 = SOLID_; // Стиль линии уровня R10 input STYLE Style_P = DASH_; // Стиль линии уровня P input STYLE Style_S10 = SOLID_; // Стиль линии уровня S10 input STYLE Style_S20 = SOLID_; // Стиль линии уровня S20 input STYLE Style_S30 = SOLID_; // Стиль линии уровня S30 input STYLE Style_Sup = SOLID_; // Стиль линии поддержки //--- input Width Width_Res = Width_2; // Толщина линии сопротивления input Width Width_R30 = Width_1; // Толщина линии уровня R30 input Width Width_R20 = Width_2; // Толщина линии уровня R20 input Width Width_R10 = Width_3; // Толщина линии уровня R10 input Width Width_P = Width_1; // Толщина линии уровня P input Width Width_S10 = Width_3; // Толщина линии уровня S10 input Width Width_S20 = Width_2; // Толщина линии уровня S20 input Width Width_S30 = Width_1; // Толщина линии уровня S30 input Width Width_Sup = Width_2; // Толщина линии поддержки
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Индикатор Pivot_RS_session
