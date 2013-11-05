CodeBaseРазделы
Индикаторы

Pivot_RS_session - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4655
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

DVYU inc.

Индикатор выводит Pivot-уровни с выделением цветным фоном сессии, в период которой они были рассчитаны.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H08;              // Час начала сессии
input Min    StartMinute=M00;            // Минута начала сессии
input uint   SessionTime=400;            // Время сессии в минутах
input color  Color_Session = clrPlum;    // Цвет сессии
input color  Color_Res = clrBlue;        // Цвет сопротивления
input color  Color_R30 = clrGreen;       // Цвет уровня R30
input color  Color_R20 = clrGreen;       // Цвет уровня R20
input color  Color_R10 = clrGreen;       // Цвет уровня R10
input color    Color_P=clrDarkOrchid;    // Цвет уровня P
input color  Color_S10 = clrRed;         // Цвет уровня S10
input color  Color_S20 = clrRed;         // Цвет уровня S20
input color  Color_S30 = clrRed;         // Цвет уровня S30
input color  Color_Sup = clrMagenta;     // Цвет поддержки
//---
input STYLE  Style_Res = SOLID_;         // Стиль линии сопротивления
input STYLE  Style_R30 = SOLID_;         // Стиль линии уровня R30
input STYLE  Style_R20 = SOLID_;         // Стиль линии уровня R20
input STYLE  Style_R10 = SOLID_;         // Стиль линии уровня R10
input STYLE    Style_P = DASH_;          // Стиль линии уровня P
input STYLE  Style_S10 = SOLID_;         // Стиль линии уровня S10
input STYLE  Style_S20 = SOLID_;         // Стиль линии уровня S20
input STYLE  Style_S30 = SOLID_;         // Стиль линии уровня S30
input STYLE  Style_Sup = SOLID_;         // Стиль линии поддержки
//---
input Width  Width_Res = Width_2;        // Толщина линии сопротивления
input Width  Width_R30 = Width_1;        // Толщина линии уровня R30
input Width  Width_R20 = Width_2;        // Толщина линии уровня R20
input Width  Width_R10 = Width_3;        // Толщина линии уровня R10
input Width    Width_P = Width_1;        // Толщина линии уровня P
input Width  Width_S10 = Width_3;        // Толщина линии уровня S10
input Width  Width_S20 = Width_2;        // Толщина линии уровня S20
input Width  Width_S30 = Width_1;        // Толщина линии уровня S30
input Width  Width_Sup = Width_2;        // Толщина линии поддержки

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Индикатор Pivot_RS_session

RES-SUP RES-SUP

Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, указанного во входных параметрах.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Три нормированных осциллятора на одном графике.

CCI_3HTF CCI_3HTF

Три индикатора Commodity Channel Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

r_MaСrossing r_MaСrossing

Скользящая средняя, вычисленная усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average со своей сигнальной линией с возможностью подачи алертов и отправки Push-сообщений.