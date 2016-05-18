und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Pivot_RS_session - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
DVYU inc.
Der Indikator zeigt Pivotlevels und verwendet eine spezielle Hintergrundfarbe für die Sitzung während der die Levels berechnet werden.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H08; // Sitzung Beginnstunde input Min StartMinute=M00; // Sitzung Beginnminute input uint SessionTime=400; // Sitzungszeit in Minuten input color Color_Session = clrPlum; // Sitzungsfarbe input color Color_Res = clrBlue; // Farbe des Widerstands input color Color_R30 = clrGreen; // Farbe des Levels R30 input color Color_R20 = clrGreen; // Farbe des Levels R20 input color Color_R10 = clrGreen; // CFarbe des Levels R10 input color Color_P=clrDarkOrchid; // Farbe des Levels P input color Color_S10 = clrRed; // CFarbe des Levels S10 input color Color_S20 = clrRed; // Farbe des Levels S20 input color Color_S30 = clrRed; // Farbe des Levels S30 input color Color_Sup = clrMagenta; // Farbe des Supports //--- input STYLE Style_Res = SOLID_; // Linienart für Unterstützungslinie input STYLE Style_R30 = SOLID_; // Linienart für Level R30 input STYLE Style_R20 = SOLID_; // Linienart für Level R20 input STYLE Style_R10 = SOLID_; // Linienart für Level R10 input STYLE Style_P = DASH_; // Linienart für Level P input STYLE Style_S10 = SOLID_; // Linienart für Level S10 input STYLE Style_S20 = SOLID_; // Linienart für Level S20 input STYLE Style_S30 = SOLID_; // Linienart für Level S30 input STYLE Style_Sup = SOLID_; // Linienart für Widerstandslinie //--- input Width Width_Res = Width_2; // Breite des Widertandslinie input Width Width_R30 = Width_1; // Breite der Linie für Level R30 input Width Width_R20 = Width_2; // Breite der Linie für Level R20 input Width Width_R10 = Width_3; // Breite der Linie für Level R10 input Width Width_P = Width_1; // Breite der Linie für Level P input Width Width_S10 = Width_3; // Breite der Linie für Level S10 input Width Width_S20 = Width_2; // Breite der Linie für Level S20 input Width Width_S30 = Width_1; // Breite der Linie für Level S30 input Width Width_Sup = Width_2; // Breite der Linie Unterstützungslinie
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.
Indikator Pivot_RS_session
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1971
