Pivot_RS_session - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der Indikator zeigt Pivotlevels und verwendet eine spezielle Hintergrundfarbe für die Sitzung während der die Levels berechnet werden.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H08;              // Sitzung Beginnstunde
input Min    StartMinute=M00;            // Sitzung Beginnminute
input uint   SessionTime=400;            // Sitzungszeit in Minuten
input color  Color_Session = clrPlum;    // Sitzungsfarbe
input color  Color_Res = clrBlue;        // Farbe des Widerstands
input color  Color_R30 = clrGreen;       // Farbe des Levels R30
input color  Color_R20 = clrGreen;       // Farbe des Levels R20
input color  Color_R10 = clrGreen;       // CFarbe des Levels R10
input color    Color_P=clrDarkOrchid;    // Farbe des Levels P
input color  Color_S10 = clrRed;         // CFarbe des Levels S10
input color  Color_S20 = clrRed;         // Farbe des Levels S20
input color  Color_S30 = clrRed;         // Farbe des Levels S30
input color  Color_Sup = clrMagenta;     // Farbe des Supports
//---
input STYLE  Style_Res = SOLID_;         // Linienart für Unterstützungslinie
input STYLE  Style_R30 = SOLID_;         // Linienart für Level R30
input STYLE  Style_R20 = SOLID_;         // Linienart für Level R20
input STYLE  Style_R10 = SOLID_;         // Linienart für Level R10
input STYLE    Style_P = DASH_;          // Linienart für Level P
input STYLE  Style_S10 = SOLID_;         // Linienart für Level S10
input STYLE  Style_S20 = SOLID_;         // Linienart für Level S20
input STYLE  Style_S30 = SOLID_;         // Linienart für Level S30
input STYLE  Style_Sup = SOLID_;         // Linienart für Widerstandslinie
//---
input Width  Width_Res = Width_2;        // Breite des Widertandslinie
input Width  Width_R30 = Width_1;        // Breite der Linie für Level R30
input Width  Width_R20 = Width_2;        // Breite der Linie für Level R20
input Width  Width_R10 = Width_3;        // Breite der Linie für Level R10
input Width    Width_P = Width_1;        // Breite der Linie für Level P
input Width  Width_S10 = Width_3;        // Breite der Linie für Level S10
input Width  Width_S20 = Width_2;        // Breite der Linie für Level S20
input Width  Width_S30 = Width_1;        // Breite der Linie für Level S30
input Width  Width_Sup = Width_2;        // Breite der Linie Unterstützungslinie

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.

Indikator Pivot_RS_session

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1971

