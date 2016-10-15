無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：
DVYU inc.
この指標はピボットレベルを示し、レベルが計算されるセッションで特別な背景色を使用します。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input Hour StartHour=H08; // セッション開始の時間 input Min StartMinute=M00; // セッション開始の分 input uint SessionTime=400; // セッション時間（分単位） input color Color_Session = clrPlum; // セッションの色 input color Color_Res = clrBlue; // 抵抗の色 input color Color_R30 = clrGreen; // レベルR30の色 input color Color_R20 = clrGreen; // レベルR20の色 input color Color_R10 = clrGreen; // レベルR10の色 input color Color_P=clrDarkOrchid; // レベルPの色 input color Color_S10 = clrRed; // レベルS10の色 input color Color_S20 = clrRed; // レベルS20の色 input color Color_S30 = clrRed; // レベルS30の色 input color Color_Sup = clrMagenta; // 支持の色 //--- input STYLE Style_Res = SOLID_; // 支持線のスタイル input STYLE Style_R30 = SOLID_; // レベルR30のスタイル input STYLE Style_R20 = SOLID_; // レベルR20のスタイル input STYLE Style_R10 = SOLID_; // レベルR10のスタイル input STYLE Style_P = DASH_; // レベルPのスタイル input STYLE Style_S10 = SOLID_; // レベルS10のスタイル input STYLE Style_S20 = SOLID_; // レベルS20のスタイル input STYLE Style_S30 = SOLID_; // レベルS30のスタイル input STYLE Style_Sup = SOLID_; // 抵抗線のスタイル //--- input Width Width_Res = Width_2; // 抵抗線の幅 input Width Width_R30 = Width_1; // レベルR30の幅 input Width Width_R20 = Width_2; // レベルR20の幅 input Width Width_R10 = Width_3; // レベルR10の幅 input Width Width_P = Width_1; // レベルPの幅 input Width Width_S10 = Width_3; // レベルS10の幅 input Width Width_S20 = Width_2; // レベルS20の幅 input Width Width_S30 = Width_1; // レベルS30の幅 input Width Width_Sup = Width_2; // 支持線の幅
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1971
Din Fibo Next
期間の極値によって描かれたチャネルRS_session
指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。
中央値
両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネルX2MA_HTF_Signal_BG
X2MA_HTF_Signal_BGは（X2MA指標のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。