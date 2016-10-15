コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Pivot_RS_session - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1145
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

DVYU inc.

この指標はピボットレベルを示し、レベルが計算されるセッションで特別な背景色を使用します。

指標の入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input Hour   StartHour=H08;              // セッション開始の時間
input Min    StartMinute=M00;            // セッション開始の分
input uint   SessionTime=400;            // セッション時間（分単位）
input color  Color_Session = clrPlum;    // セッションの色
input color  Color_Res = clrBlue;        // 抵抗の色
input color  Color_R30 = clrGreen;       // レベルR30の色
input color  Color_R20 = clrGreen;       // レベルR20の色
input color  Color_R10 = clrGreen;       // レベルR10の色
input color    Color_P=clrDarkOrchid;    // レベルPの色
input color  Color_S10 = clrRed;         // レベルS10の色
input color  Color_S20 = clrRed;         // レベルS20の色
input color  Color_S30 = clrRed;         // レベルS30の色
input color  Color_Sup = clrMagenta;     // 支持の色
//---
input STYLE  Style_Res = SOLID_;         // 支持線のスタイル
input STYLE  Style_R30 = SOLID_;         // レベルR30のスタイル
input STYLE  Style_R20 = SOLID_;         // レベルR20のスタイル
input STYLE  Style_R10 = SOLID_;         // レベルR10のスタイル
input STYLE    Style_P = DASH_;          // レベルPのスタイル
input STYLE  Style_S10 = SOLID_;         // レベルS10のスタイル
input STYLE  Style_S20 = SOLID_;         // レベルS20のスタイル
input STYLE  Style_S30 = SOLID_;         // レベルS30のスタイル
input STYLE  Style_Sup = SOLID_;         // 抵抗線のスタイル
//---
input Width  Width_Res = Width_2;        // 抵抗線の幅
input Width  Width_R30 = Width_1;        // レベルR30の幅
input Width  Width_R20 = Width_2;        // レベルR20の幅
input Width  Width_R10 = Width_3;        // レベルR10の幅
input Width    Width_P = Width_1;        // レベルPの幅
input Width  Width_S10 = Width_3;        // レベルS10の幅
input Width  Width_S20 = Width_2;        // レベルS20の幅
input Width  Width_S30 = Width_1;        // レベルS30の幅
input Width  Width_Sup = Width_2;        // 支持線の幅

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。

Pivot_RS_session指標

Pivot_RS_session指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1971

Din Fibo Next Din Fibo Next

期間の極値によって描かれたチャネル

RS_session RS_session

指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。

中央値 中央値

両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル

X2MA_HTF_Signal_BG X2MA_HTF_Signal_BG

X2MA_HTF_Signal_BGは（X2MA指標のデータに基づいて）トレンド方向または約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、スマートフォンにプッシュ通知を送信します。