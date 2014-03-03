CodeBaseSecciones
Indicadores

Din Fibo Next - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1142
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
din_fibo_next.mq5 (11.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Un canal dibujado por los extremums del periodo.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 30.01.2008.

Figura 1. Indicador Din Fibo Next

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1970

