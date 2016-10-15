コードベースセクション
インディケータ

Din Fibo Next - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
期間の極値によって描かれたチャネル

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。

図1　Din Fibo Next 指標

図1　Din Fibo Next 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1970

