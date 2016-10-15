無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Din Fibo Next - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 993
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
期間の極値によって描かれたチャネル
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。
図1 Din Fibo Next 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1970
RS_session
指標は、入力パラメータで選択されたた日の期間における価格チャートに印をつけるために特別な背景色を使用することができます。CCI_3HTF
同じチャート上に表示される3つの異なる時間枠での3つのCCI指標
Pivot_RS_session
この指標はピボットレベルを示し、レベルが計算されるセッションで特別な背景色を使用します。中央値
両極端で計算された範囲の中央からのATR偏差の値を使用して構築されたチャンネル