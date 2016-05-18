CodeBaseKategorien
Din Fibo Next - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ein Channel gezeichnet durch Extrema der Periode.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.

Abbildung 1. Der Din Fibo Next Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1970

