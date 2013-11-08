Смотри, как бесплатно скачать роботов
Din Fibo Next - индикатор для MetaTrader 5
Канал, построенный по экстремумам за период.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Рис.1. Индикатор Din Fibo Next
