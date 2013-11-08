CodeBaseРазделы
Индикаторы

Din Fibo Next - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
3721
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
Канал, построенный по экстремумам за период.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Рис.1. Индикатор Din Fibo Next

