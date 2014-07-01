CodeBaseSeções
Din Fibo Next - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Um canal desenhado por extremums para o período.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.

Figura 1. O indicador Din Fibo Próxima

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1970

