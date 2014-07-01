Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Din Fibo Next - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1738
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Um canal desenhado por extremums para o período.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.
Figura 1. O indicador Din Fibo Próxima
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1970
Este indicador permite usar uma cor especial de fundo para marcar o gráfico de preços no período do dia selecionado nos parâmetros de entrada.CCI_3HTF
Três indicadores Commodity Channel Index, de três períodos de tempo diferentes, exibidos no mesmo gráfico.
O indicador mostra os níveis de Pivot e usa uma cor especial de fundo para a sessão, durante a qual os níveis foram calculados.Median
Um canal construído utilizando os valores do desvio de ATR a partir do meio do intervalo calculado nos extremos.