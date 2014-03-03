CodeBaseSecciones
CCI_3HTF - indicador para MetaTrader 5

cci_3htf.mq5 (12.49 KB) ver
Tres indicadores Commodity Channel Index de tres temporalidades diferentes son mostradas en la misma gráfica.

Indicador CCI_3HTF

Indicador CCI_3HTF

BlauErgodicMDI BlauErgodicMDI

El oscilador Ergodic MDI del libro "Momentum, direction and divergence" de William Blau, implementado en forma de un histograma de color con una línea de señal implementada como una nube coloreada.

RES-SUP RES-SUP

Dos pares de niveles de soportes y resistencias basados en las velas en la temporalidad especificada en los parámetros de entrada.

RS_session RS_session

El indicador permite utilizar un color de fondo especial seleccionado en los parámetros de entrada para marcar el gráfico de precios en el período del día seleccionado.

Din Fibo Next Din Fibo Next

Un canal dibujado por los extremums del periodo.