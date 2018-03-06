CodeBaseSecciones
XIBS_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
641
(11)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XIBS_Histogram.mq5 (17.17 KB) ver
Autor real: Rosh

Indicador Internal Bar Strength implementado en forma de un histograma de color.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar a la carpeta de datos del terminal\MQL5\Include). La descripción detallada del trabajo con ellas se encuentra en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XIBS_Histogram

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

El indicador SVS_Trend tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

InOutBar InOutBar

El indicador coloca las flechas de color en las velas cuando las velas del timeframe más grande especificado en los parámetros se encuentran por encima o por debajo de las anteriores.

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

El sistema comercial desarrollado a base de las señales del indicador ColorJJRSX con posibilidad de mantener la posición un tiempo fijado exactamente.