CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XIBS_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1025
Avaliação:
(11)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
XIBS_Histogram.mq5 (17.17 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Rosh

Indicador Bar Strength executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o diretório_dados_do_terminal\MQL5\Include); no artigo Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios encontra-se uma descrição detalhada.

Fig. 1. Indicador XIBS_Histogram

Fig. 1. Indicador XIBS_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19660

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

Indicador SVS_Trend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

InOutBar InOutBar

O indicador marca as velas com setas coloridas se as velas de um timeframe mais alto selecionado nos parâmetros de entrada forem maiores ou menores que as velas anteriores.

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorJJRSX com recurso para manter posições por um tempo fixo.

VR Orders History MT5 Lite VR Orders History MT5 Lite

VR Orders History MT5 Lite - script para download do histórico de transações em formato CSV.