Indicadores

ColorDerivative_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
718
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
ColorDerivative.mq5 (15.28 KB) ver
ColorDerivative_HTF.mq5 (23.12 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado ColorDerivative.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador ColorDerivative_HTF.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19663

