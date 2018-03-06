Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorDerivative_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado ColorDerivative.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador ColorDerivative_HTF.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19663
