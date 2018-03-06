Pon "Me gusta" y sigue las noticias
InOutBar - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Kalenzo
El indicador coloca las flechas de color en las velas cuando las velas del timeframe más grande especificado en los parámetros se encuentran por encima y por debajo de las anteriores, o viceversa. Hay que tener en cuenta que este indicador, por razones comprensibles, va a redibujarse por el número de velas que se incluye en el tamaño del timeframe especificado en los parámetros de entrada del timeframe.
Fig. 1. Indicador InOutBar.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19657
