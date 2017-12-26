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XIBS_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Rosh
Индикатор Internal Bar Strength, выполненный в виде цветной гистограммы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор XIBS_Histogram
Индикатор делает пометки цветными стрелками на свечах в ситуациях, когда свечи с более крупного, отмеченного во входных параметрах таймфрейма, оказываются выше или ниже предыдущих.GalacticExplosion
Для сигнала "BUY" или "SELL" используется расположение цены над iMA (Miving Average, MA) с очень большим периодом. С увеличением количества открытых позиций увеличивается (ступенями) пропуск сигналов на открытие. Торговля в заданном временном коридоре.
Индикатор ColorDerivative с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Reversal
Индикатор отображает сигналы на открытие сделки по авторской торговой системе "Разворот".