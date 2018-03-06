CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

SVS_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
670
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
SVS_Trend.mq5 (18.22 KB) ver
SVS_Trend_HTF.mq5 (23.97 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador SVS_Trend tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta colocar el indicador SVS_Trend.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19659

InOutBar InOutBar

El indicador coloca las flechas de color en las velas cuando las velas del timeframe más grande especificado en los parámetros se encuentran por encima o por debajo de las anteriores.

GalacticExplosion GalacticExplosion

Para la señal "BUY" o "SELL" se utiliza la posición del precio por encima de iMA (Miving Average, MA) con un período muy grande. Cuando se aumenta el número de posiciones abiertas, se aumenta (gradualmente) la omisión de las señales de apertura. El trading se realiza en un intervalo temporal especificado.

XIBS_Histogram XIBS_Histogram

Indicador Internal Bar Strength implementado en forma de un histograma de color.

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.