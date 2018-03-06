El indicador SVS_Trend tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para el trabajo del indicador hace falta colocar el indicador SVS_Trend.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Dtm_HTF.Support_and_Resistance_HTF.