SVS_Trend_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador SVS_Trend tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)
Para el trabajo del indicador hace falta colocar el indicador SVS_Trend.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
El indicador coloca las flechas de color en las velas cuando las velas del timeframe más grande especificado en los parámetros se encuentran por encima o por debajo de las anteriores.GalacticExplosion
Para la señal "BUY" o "SELL" se utiliza la posición del precio por encima de iMA (Miving Average, MA) con un período muy grande. Cuando se aumenta el número de posiciones abiertas, se aumenta (gradualmente) la omisión de las señales de apertura. El trading se realiza en un intervalo temporal especificado.
Indicador Internal Bar Strength implementado en forma de un histograma de color.ColorDerivative_HTF
El indicador ColorDerivative tiene la posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.