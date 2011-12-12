Реальный автор: Rosh

Внутренняя сила бара (Internal Bar Strength, IBS) - индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).



Расчет:

Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для каждого из них соотношение:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%



Как использовать:

Обычно используется период, равный пяти барам. Значения индикатора варьируются от 0 до 100. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.

Входные параметры:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 12 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW; input int Shift= 0 ;

В этом индикаторе метод усреднения можно менять:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.10.2008.