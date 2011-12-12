Ставь лайки и следи за новостями
IBS - индикатор для MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 3516
Реальный автор: Rosh
Внутренняя сила бара (Internal Bar Strength, IBS) - индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).
Расчет:
Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для каждого из них соотношение:
IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%
Как использовать:
Обычно используется период, равный пяти барам. Значения индикатора варьируются от 0 до 100. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.
Входные параметры:
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения input int ILength=12; // Глубина сглаживания input int IPhase=15; // Параметр сглаживания input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Ценовая константа input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
В этом индикаторе метод усреднения можно менять:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.10.2008.
