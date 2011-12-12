CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

IBS - индикатор для MetaTrader 5

Rosh | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3516
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
xibs.mq5 (6.73 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Rosh

Внутренняя сила бара (Internal Bar Strength, IBS) - индикатор разработан Волкером Наппом (Volker Knapp).

Расчет:

Рассчитывается как скользящее среднее значений внутренней силы баров, представляющих для каждого из них соотношение:

IBS = ((Close - Low) / (High - Low)) * 100%

Как использовать:

Обычно используется период, равный пяти барам. Значения индикатора варьируются от 0 до 100. Пересечения уровня 60% свидетельствуют о перекупленности, а уровня 40% – перепроданности, и являются сигналами на продажу и покупку соответственно.

Входные параметры:

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input Smooth_Method IMA_Method=MODE_SMA; // Метод усреднения
input int ILength=12;                    // Глубина сглаживания                    
input int IPhase=15;                     // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_LOW;// Ценовая константа
input int Shift=0;                       // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

В этом индикаторе метод усреднения можно менять:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 10.10.2008.

Индикатор XIBS

^X_NonLinearRegression ^X_NonLinearRegression

Канал нелинейной регрессии с интерполяцией будущих значений ценового графика.

FisherTransform_HTF_Signal FisherTransform_HTF_Signal

Индикатор FisherTransform_HTF_Signal выводит направление тренда в виде графического объекта с цветной индикацией тренда и подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.

WKBIBS WKBIBS

Индикатор WKBIBS является осциллятором нового поколения с совмещенными функциями индикаторов WKB и IBS.

Sidus Sidus

Этот индикатор основан на первой версии торговой системы Сидуса (Sidus method). Он показывает точки входа в рынок.