無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XIBS_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 746
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者: Rosh
色ヒストグラムの形で実装された内部バー勢力指標です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。
図1 XIBS_Histogram指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19660
SVS_Trend_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるSVS_Trend指標です。InOutBar
この指標は、入力パラメータで選択されたより長い時間枠のローソク足が以前のローソク足よりも高いかまたは低い場合、ローソク足に色付きの矢印を付けます。
ColorDerivative_HTF
入力パラメータで指標の時間枠を変更できるColorDerivative指標です。Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus
ColorJFatl_Digit指標に基づいた取引システムで、一定のポジション保持時間を設定することができます。