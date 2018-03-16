コードベースセクション
XIBS_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
746
(11)
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
XIBS_Histogram.mq5 (17.17 KB) ビュー
実際の著者: Rosh

色ヒストグラムの形で実装された内部バー勢力指標です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「追加バッファなしの中間計算用物価系列の平均化」稿に記載があります。

図1　XIBS_Histogram指標

図1　XIBS_Histogram指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19660

