Real author: Rosh

以彩色柱形图形式实现的 柱内强弱指数（Internal Bar Strength) 指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的详细描述位于文章 不使用额外缓冲区进行价格序列平均的中间计算 中。

图1. XIBS_Histogram 指标