代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XIBS_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1231
等级:
(11)
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
XIBS_Histogram.mq5 (17.17 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

Real author: Rosh

以彩色柱形图形式实现的 柱内强弱指数（Internal Bar Strength) 指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的详细描述位于文章 不使用额外缓冲区进行价格序列平均的中间计算 中。

图1. XIBS_Histogram 指标

图1. XIBS_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19660

SVS_Trend_HTF SVS_Trend_HTF

在输入参数中可以修改指标时段的 SVS_Trend 指标。

InOutBar InOutBar

这个指标在输入参数中选择的更高时段烛形高于或者低于前面的烛形时，会使用彩色箭头标记烛形。

ColorDerivative_HTF ColorDerivative_HTF

在输入参数中可以修改指标时段的 ColorDerivative 指标。

Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus Exp_ColorJJRSX_Tm_Plus

基于 ColorJJRSX 指标信号的交易系统，可以设置固定的仓位持有时间。