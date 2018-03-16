请观看如何免费下载自动交易
Real author: Rosh
以彩色柱形图形式实现的 柱内强弱指数（Internal Bar Strength) 指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 类的详细描述位于文章 不使用额外缓冲区进行价格序列平均的中间计算 中。
图1. XIBS_Histogram 指标
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19660
