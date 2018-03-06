Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Arrows and Curves EA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1193
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - Nikolay, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto se basa en las señales del indicador "Arrows&Curves":
La gestión del volumen de las posiciones: volumen constante (parámetro "Lots" debe ser más de cero), o en por cientos del margen libre (parámetro "Lots" debe ser menos o igual a cero, entonces se usará el ajuste "Risk").
Condiciones para abrir la posición
- Si el búfer #0 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura BUY;
- Si el búfer #1 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura SELL.
Parámetros de entrada
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - volumen de la posición;
- Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Take Profit;
- Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Trailing;
- Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - paso del trailing;
- Risk in percent for a deal from a free margin - riesgo del margen libre en por cientos;
- reversal period - parámetro "reversal period" del indicador;
- Channel - parámetro "Channel" del indicador;
- Stop Channel - parámetro "Stop Channel" del indicador;
- shift - parámetro "shift" del indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19643
Dos indicadores AdaptiveRVICloud con diferentes timeframes en el mismo gráfico.XDidi_Index_System_HTF
Dos indicadores «Agujas Didi" con diferentes timeframes en el mismo gráfico.
Este Asesor Experto permite cerciorarse de la rentabilidad potencial del indicador ZigZagLW Addition.Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas. Se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XDidi_Index_Cloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA).