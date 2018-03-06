CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Arrows and Curves EA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Autor de la idea - Nikolay, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto se basa en las señales del indicador "Arrows&Curves":

Arrows&Curves

La gestión del volumen de las posiciones: volumen constante (parámetro "Lots" debe ser más de cero), o en por cientos del margen libre (parámetro "Lots" debe ser menos o igual a cero, entonces se usará el ajuste "Risk").


Condiciones para abrir la posición

  • Si el búfer #0 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura BUY;
  • Si el búfer #1 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura SELL.


Parámetros de entrada

  • Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - volumen de la posición;
  • Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Stop Loss;
  • Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Take Profit;
  • Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - Trailing;
  • Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - paso del trailing;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - riesgo del margen libre en por cientos;
  • reversal period - parámetro "reversal period" del indicador;
  • Channel - parámetro "Channel" del indicador;
  • Stop Channel - parámetro "Stop Channel" del indicador;
  • shift - parámetro "shift" del indicador.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19643

