Autor de la idea - Nikolay, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto se basa en las señales del indicador "Arrows&Curves":

La gestión del volumen de las posiciones: volumen constante (parámetro "Lots" debe ser más de cero), o en por cientos del margen libre (parámetro "Lots" debe ser menos o igual a cero, entonces se usará el ajuste "Risk").





Condiciones para abrir la posición

Si el búfer #0 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura BUY;

Si el búfer #1 del indicador no es igual a cero, se trata de una señal de apertura SELL.





Parámetros de entrada