AdaptiveRVICloud_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
Dos indicadores AdaptiveRVICloud con diferentes timeframes en el mismo gráfico. Un indicador con timeframe grande está representado con la nube tendencial de color y es el que determina la tendencia. A base de otro indicador con timeframe pequeño, los puntos de color muestran sólo la dirección de la tendencia en el gráfico, y cuando se cambia la tendencia aparece un punto de color grande.
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia de los indicadores compilados AdaptiveRVICloud.ex5 y CyclePeriod.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador AdaptiveRVICloud_System_HTF.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19639
