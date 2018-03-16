アイディアの著者: Nikolay、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはArrows&Curves指標によって生成されたシグナルに基づいて取引します。

ポジション数量管理：固定数量（'Lots'パラメータはゼロより大きくする必要があります）またはリスクを余剰証拠金の割合（'Lots'はゼロ以下にする必要があります。この場合、'Riskパラメータが使用されます）





ポジションを開く条件

指標バッファ#0でない場合は、買いシグナルです。

指標バッファ#１でない場合は、買いシグナルです。





入力パラメータ