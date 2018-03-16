無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
アイディアの著者: Nikolay、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはArrows&Curves指標によって生成されたシグナルに基づいて取引します。
ポジション数量管理：固定数量（'Lots'パラメータはゼロより大きくする必要があります）またはリスクを余剰証拠金の割合（'Lots'はゼロ以下にする必要があります。この場合、'Riskパラメータが使用されます）
ポジションを開く条件
- 指標バッファ#0でない場合は、買いシグナルです。
- 指標バッファ#１でない場合は、買いシグナルです。
入力パラメータ
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - ポジション数量
- Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - 逆指値
- Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - 指値
- Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - トレール注文の値
- Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - トレールステップの値
- Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク
- reversal period - 指標パラメータ
- Channel - 指標パラメータ
- Stop Channel - 指標パラメータ
- shift - 指標パラメータ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19643
