ポケットに対して
エキスパート

Arrows and Curves EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

Kola1
Vladimir Karputov
1105
(20)
アイディアの著者: Nikolaymq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはArrows&Curves指標によって生成されたシグナルに基づいて取引します。

Arrows&Curves

ポジション数量管理：固定数量（'Lots'パラメータはゼロより大きくする必要があります）またはリスクを余剰証拠金の割合（'Lots'はゼロ以下にする必要があります。この場合、'Riskパラメータが使用されます）


ポジションを開く条件

  • 指標バッファ#0でない場合は、買いシグナルです。
  • 指標バッファ#１でない場合は、買いシグナルです。


入力パラメータ

  • Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - ポジション数量
  • Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - 逆指値
  • Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - 指値
  • Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - トレール注文の値
  • Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - トレールステップの値
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 余剰証拠金の割合としての取引あたりのリスク
  • reversal period - 指標パラメータ
  • Channel - 指標パラメータ
  • Stop Channel - 指標パラメータ
  • shift - 指標パラメータ

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

期間の違う2つの AdaptiveRVICloud 指標で、1つのチャートに表示されます。

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

期間の違う2つの"Didi Needles"指標で、1つのチャートに表示されます。

ExpertZZLWA ExpertZZLWA

このエキスパートアドバイザーは、ZigZagLW Addition指標の潜在的な収益性を確認することができます。

Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex

XDidi_Index_Cloud の色の変化に基づく、買い取引と売り取引のための2つの同一の取引システムで、1つのエキスパートアドバイザーでさまざまな方法で設定できます。