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Arrows and Curves EA - эксперт для MetaTrader 5

Kola1 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2551
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Николай, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник построен на базе сигналов индикатора "Arrows&Curves":

Arrows&Curves

Управление объемом позиций: или постоянным объемом (параметр "Lots" должен быть больше нуля), или в процентах риска от свободной маржи (параметр "Lots" должен быть меньше и равен нулю - тогда будет задействована настройка "Risk").


Условия на открытие позиций

  • Если буфер #0 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие BUY;
  • Если буфер #1 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие SELL.


Входные параметры

  • Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - объем позиции;
  • Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - стоп лосс;
  • Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - тейк профит;
  • Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - трейлинг;
  • Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - шаг трейлинга;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - риск в процентах от свободной маржи;
  • reversal period - параметр "reversal period" индикатора;
  • Channel - параметр "Channel" индикатора;
  • Stop Channel - параметр "Stop Channel" индикатора;
  • shift - параметр "shift" индикатора.
AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

Два индикатора AdaptiveRVICloud с разных таймфреймов на одном графике

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Два индикатора "Иглы Didi" с разных таймфреймов на одном графике.

Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus Exp_ColorJFatl_Digit_Tm_Plus

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