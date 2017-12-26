Автор идеи - Николай, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Советник построен на базе сигналов индикатора "Arrows&Curves":

Управление объемом позиций: или постоянным объемом (параметр "Lots" должен быть больше нуля), или в процентах риска от свободной маржи (параметр "Lots" должен быть меньше и равен нулю - тогда будет задействована настройка "Risk").





Условия на открытие позиций

Если буфер #0 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие BUY;

Если буфер #1 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие SELL.





Входные параметры