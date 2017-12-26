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Arrows and Curves EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2551
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Автор идеи - Николай, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Советник построен на базе сигналов индикатора "Arrows&Curves":
Управление объемом позиций: или постоянным объемом (параметр "Lots" должен быть больше нуля), или в процентах риска от свободной маржи (параметр "Lots" должен быть меньше и равен нулю - тогда будет задействована настройка "Risk").
Условия на открытие позиций
- Если буфер #0 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие BUY;
- Если буфер #1 индикатора не равен нулю - это сигнал на открытие SELL.
Входные параметры
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - объем позиции;
- Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - стоп лосс;
- Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - тейк профит;
- Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - трейлинг;
- Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - шаг трейлинга;
- Risk in percent for a deal from a free margin - риск в процентах от свободной маржи;
- reversal period - параметр "reversal period" индикатора;
- Channel - параметр "Channel" индикатора;
- Stop Channel - параметр "Stop Channel" индикатора;
- shift - параметр "shift" индикатора.
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