请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
箭头和曲线 EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 2207
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Nikolay, mq5 代码作者: barabashkakvn.
这个 EA 交易基于由箭头和曲线(Arrows&Curves)指标所生成的信号。
仓位交易量的管理: 可以是固定交易量( 'Lots' 参数应当大于0) 或者根据可用保证金的风险百分比 ('Lots' 应当小于或者等于0，在这种情况下将会使用 'Risk' 参数).
仓位开启条件
- 如果指标缓冲区 #0 不等于0, 它就是一个买入信号;
- 如果指标缓冲区 #1 不等于0，它就是一个卖出信号;
输入参数
- Lots (如果 "Lots" <=0.0 -> 将会使用设置的 "Risk") - 仓位交易量;
- Stop Loss (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 止损值;
- Take Profit (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 获利值;
- Trailing Stop (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 跟踪止损值;
- Trailing Step (如果为 "0" - 设置 "Trailing Stop" 就被禁用) (in pips) - 跟踪步长;
- Risk in percent for a deal from a free margin - 每次交易风险为可用保证金百分比;
- reversal period - 指标参数;
- Channel - 指标参数;
- Stop Channel - 指标参数;
- shift - 指标参数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19643
AdaptiveRVICloud_System_HTF
在一个图表上显示两个不同时段的 AdaptiveRVICloud 指标。XDidi_Index_System_HTF
在一个图表上显示两个不同时段的 "Didi Needles(针形)" 指标.
ExpertZZLWA
这个EA交易可以检验 ZigZagLW 补充指标的潜在获利。Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex
两个相同的交易系统，基于 XDidi_Index_Cloud 指标的颜色变化来进行买入和卖出交易，可以在一个 EA 交易中使用不同方法来配置。