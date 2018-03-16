代码库部分
EA

箭头和曲线 EA - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
\MQL5\Indicators\
arrows_curves.mq5 (15.3 KB) 预览
Arrows and Curves EA.mq5 (18.6 KB) 预览
思路的作者: Nikolay, mq5 代码作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易基于由箭头和曲线(Arrows&Curves)指标所生成的信号。

箭头和曲线(Arrows&Curves)

仓位交易量的管理: 可以是固定交易量( 'Lots' 参数应当大于0) 或者根据可用保证金的风险百分比 ('Lots' 应当小于或者等于0，在这种情况下将会使用 'Risk' 参数).


仓位开启条件

  • 如果指标缓冲区 #0 不等于0,　它就是一个买入信号;
  • 如果指标缓冲区 #1 不等于0，它就是一个卖出信号;


输入参数

  • Lots (如果 "Lots" <=0.0 -> 将会使用设置的 "Risk") - 仓位交易量;
  • Stop Loss (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 止损值;
  • Take Profit (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 获利值;
  • Trailing Stop (如果为 "0" - 该设置被禁用) (in pips) - 跟踪止损值;
  • Trailing Step (如果为 "0" - 设置 "Trailing Stop" 就被禁用) (in pips) - 跟踪步长;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - 每次交易风险为可用保证金百分比;
  • reversal period - 指标参数;
  • Channel - 指标参数;
  • Stop Channel - 指标参数;
  • shift - 指标参数.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19643

