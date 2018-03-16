思路的作者: Nikolay, mq5 代码作者: barabashkakvn.

这个 EA 交易基于由箭头和曲线(Arrows&Curves)指标所生成的信号。

仓位交易量的管理: 可以是固定交易量( 'Lots' 参数应当大于0) 或者根据可用保证金的风险百分比 ('Lots' 应当小于或者等于0，在这种情况下将会使用 'Risk' 参数).





仓位开启条件

如果指标缓冲区 #0 不等于0, 它就是一个买入信号;

如果指标缓冲区 #1 不等于0，它就是一个卖出信号;





输入参数