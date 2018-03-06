CodeBaseSecciones
Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
755
Ranking:
(14)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_XDidi_Index_Cloud_Duplex.mq5 (26.95 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
TradeAlgorithms.mqh (223.38 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index_Cloud.mq5 (16.22 KB) ver
Se trata de dos sistemas comerciales idénticas que se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XDidi_Index_Cloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA). Para eso, todos los parámetros de entrada del EA están divididos en dos grupos grandes:

  1. Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra L son los parámetros de entrada para controlar las posiciones largas;
  2. Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra S son los parámetros de entrada para controlar las posiciones cortas.
//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA para las posiciones largas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    L_Magic=777;          //L número mágico
input double  L_MM=0.1;             //L Parte de los recursos financieros del depósito en la transacción
input MarginMode L_MMMode=LOT;      //L modo de determinar el tamaño del lote
//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del EA para las operaciones cortas        |
//+----------------------------------------------+
input uint    S_Magic=555;          //S número mágico
input double  S_MM=0.1;             //S Parte de los recursos financieros del depósito en la transacción
input MarginMode S_MMMode=LOT;      //S modo de determinar el tamaño del lote◂

Para estas dos sistemas comerciales se usan los números mágicos diferentes, y son absolutamente independientes uno de otro. Los mercados financieros reales raras veces son simétricos, y a menudo para el trading de elevación y bajada de la cotización se requieren unos parámetros absolutamente diferentes en el mismo sistema comercial. Para una configuración apropiada del EA, primero, es necesario testear sólo una parte del sistema comercial, desconectando la segunda con los conmutadores correspondientes.

input bool    L_PosOpen=true;       //L Permiso para entrar en la posición larga
input bool    L_PosClose=true;      //L Permiso para salir de la posición larga

después, habilitar los ajustes y configurar sólo el segundo sistema.

Para el trabajo del EA, hace falta colocar el archivo compilado del indicador XDidi_Index_Cloud.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones simétricas.

Resultados de la simulación durante el año 2016 en USDJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación

Fig. 3. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones asimétricas.

Fig. 3. Ejemplos de las transacciones en el gráfico con las configuraciones asimétricas.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19647

