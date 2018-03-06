Se trata de dos sistemas comerciales idénticas que se basan en el cambio de la dirección del color de la nube del indicador XDidi_Index_Cloud, para las transacciones cortas y largas que pueden ser configuradas de varias maneras en el mismo Asesor Experto (EA). Para eso, todos los parámetros de entrada del EA están divididos en dos grupos grandes:

Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra L son los parámetros de entrada para controlar las posiciones largas; Los parámetros cuyos nombres empiezan con la letra S son los parámetros de entrada para controlar las posiciones cortas.

input uint L_Magic= 777 ; input double L_MM= 0.1 ; input MarginMode L_MMMode=LOT; input uint S_Magic= 555 ; input double S_MM= 0.1 ; input MarginMode S_MMMode=LOT;

Para estas dos sistemas comerciales se usan los números mágicos diferentes, y son absolutamente independientes uno de otro. Los mercados financieros reales raras veces son simétricos, y a menudo para el trading de elevación y bajada de la cotización se requieren unos parámetros absolutamente diferentes en el mismo sistema comercial. Para una configuración apropiada del EA, primero, es necesario testear sólo una parte del sistema comercial, desconectando la segunda con los conmutadores correspondientes.

input bool L_PosOpen= true ; input bool L_PosClose= true ;

después, habilitar los ajustes y configurar sólo el segundo sistema.

Para el trabajo del EA, hace falta colocar el archivo compilado del indicador XDidi_Index_Cloud.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas de abajo, se utilizaban los parámetros de entrada predefinidos. Stop Loss y Take Profit no se utilizaban en las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las transacciones con las configuraciones simétricas.

Resultados de la simulación durante el año 2016 en USDJPY H6:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de la simulación.

Fig. 3. Ejemplos de las transacciones en el gráfico con las configuraciones asimétricas.