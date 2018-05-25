CodeBaseSeções
Experts

Arrows and Curves EA - expert para MetaTrader 5

Portuguese
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1909
Avaliação:
(20)
Publicado:
2018-05-25
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - Nikolái, autor do código mq5 - barabashkakvn.

EA construído com base em sinais do indicador "Arrows&Curves":

Arrows&Curves

Gerenciamento de volume de posição: volume fixo (parâmetro "Lots" deve ser maior do que zero) ou risco como porcentagem da margem livre ("Lots" deve ser menor ou igual a zero, neste caso será usado o parâmetro "Risk").


Condições para abertura de posições

  • O fato de o buffer #0 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de BUY;
  • O fato de o buffer #1 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de SELL;


Parâmetros de entrada

  • Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - volume de posição;
  • Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - stop-loss;
  • Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - take-profit;
  • Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - trailing;
  • Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - passo de trailing;
  • Risk in percent for a deal from a free margin - risco em porcentagem da margem livre;
  • reversal period - parâmetro "reversal period" do indicador;
  • Channel - parâmetro "Channel" do indicador;
  • Stop Channel - parâmetro "Stop Channel" do indicador;
  • shift - parâmetro "shift" do indicador.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19643

