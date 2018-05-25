Participe de nossa página de fãs
Arrows and Curves EA - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1909
-
Autor da ideia - Nikolái, autor do código mq5 - barabashkakvn.
EA construído com base em sinais do indicador "Arrows&Curves":
Gerenciamento de volume de posição: volume fixo (parâmetro "Lots" deve ser maior do que zero) ou risco como porcentagem da margem livre ("Lots" deve ser menor ou igual a zero, neste caso será usado o parâmetro "Risk").
Condições para abertura de posições
- O fato de o buffer #0 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de BUY;
- O fato de o buffer #1 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de SELL;
Parâmetros de entrada
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> will use the setting "Risk") - volume de posição;
- Stop Loss (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - stop-loss;
- Take Profit (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - take-profit;
- Trailing Stop (if "0" - the setting is disabled) (in pips) - trailing;
- Trailing Step (if "0" - the setting "Trailing Stop" is disabled) (in pips) - passo de trailing;
- Risk in percent for a deal from a free margin - risco em porcentagem da margem livre;
- reversal period - parâmetro "reversal period" do indicador;
- Channel - parâmetro "Channel" do indicador;
- Stop Channel - parâmetro "Stop Channel" do indicador;
- shift - parâmetro "shift" do indicador.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19643
