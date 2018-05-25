Autor da ideia - Nikolái, autor do código mq5 - barabashkakvn.

EA construído com base em sinais do indicador "Arrows&Curves":

Gerenciamento de volume de posição: volume fixo (parâmetro "Lots" deve ser maior do que zero) ou risco como porcentagem da margem livre ("Lots" deve ser menor ou igual a zero, neste caso será usado o parâmetro "Risk").





Condições para abertura de posições

O fato de o buffer #0 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de BUY;

O fato de o buffer #1 de indicador não ser igual a zero é o sinal de abertura de SELL;





Parâmetros de entrada