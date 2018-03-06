Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XDidi_Index_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
Dos indicadores «Agujas Didi» con diferentes timeframes en el mismo gráfico. Un indicador con timeframe grande está representado con la nube tendencial de color y es el que determina la tendencia. A base de otro indicador con timeframe pequeño, los puntos de color muestran sólo la dirección de la tendencia en el gráfico, y cuando se cambia la tendencia aparece un punto de color grande.
Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado XDidi_Index.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XDidi_Index_System_HTF.
