Indicadores

XDidi_Index_System_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
661
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XDidi_Index.mq5 (17.9 KB) ver
XDidi_Index_System_HTF.mq5 (40.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Dos indicadores «Agujas Didi» con diferentes timeframes en el mismo gráfico. Un indicador con timeframe grande está representado con la nube tendencial de color y es el que determina la tendencia. A base de otro indicador con timeframe pequeño, los puntos de color muestran sólo la dirección de la tendencia en el gráfico, y cuando se cambia la tendencia aparece un punto de color grande.

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador compilado XDidi_Index.ex5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XDidi_Index_System_HTF.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19638

