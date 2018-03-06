CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Martin for small deposits - Asesor Experto para MetaTrader 5

cobrra | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1260
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - udrya, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto se base en la martingala y tiene una particularidad: ha sido ideado precisamente para los depósitos pequeños. Eso se consigue por el hecho de que el EA tiene el parámetro ajustable "Number of bars to be skipped" - omisión de un determinado número de barras tras la última entrada.

Explicaremos cómo funciona eso: supongamos que hay la primera posición abierta BUY y en la siguiente nueva barra de nuevo tenemos una señal para abrir (el precio ha ido para abajo a un paso "Step between positions"). En las siguientes dos barras también tenemos las señales para abrir las posiciones BUY. Una martingala común abriría cuatro posiciones seguidas y obtendría el siguiente volumen (tomando en cuenta el lote inicial 0,01 y coeficiente del incremento 2,0):

  • #1 BUY 0.01
  • #2 BUY 0.02
  • #3 BUY 0.04
  • #4 BUY 0.08

Esta carga puede resultar dstructiva para un depósito pequeño. Mientras que el EA con la configuración "Number of bars to be skipped" (que sea igual a 3) en la misma situación abriría la primera posición BUY 0,01, luego omitiría tres barras y abriría la segunda posición BUY 0,02.


Parámetros de entrada

  • Volume - volumen de la posición;
  • Take Profit (in pips) - Take Profit;
  • Step between positions - paso entre las posiciones;
  • Number of bars to be skipped - número de barras a omitir;
  • Volume increase factor - coeficiente del aumento del volumen de cada siguiente posición;
  • Max volume - limitación del volumen máximo de la posición;
  • Min profit for close all - beneficio mínimo al alcanzar el cual, cerramos todas las posiciones abiertas.

Prueba en EURUSD, H1:

Martin for small deposits

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19637

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

Este Asesor Experto utiliza tres iMA (Moving Average, MA), un iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) y un iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing con High/Low de las barras anteriores.

ColorSRoC ColorSRoC

Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Dos indicadores «Agujas Didi" con diferentes timeframes en el mismo gráfico.

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

Dos indicadores AdaptiveRVICloud con diferentes timeframes en el mismo gráfico.