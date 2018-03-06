Martin for small deposits

Autor de la idea - udrya, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto se base en la martingala y tiene una particularidad: ha sido ideado precisamente para los depósitos pequeños. Eso se consigue por el hecho de que el EA tiene el parámetro ajustable "Number of bars to be skipped" - omisión de un determinado número de barras tras la última entrada.

Explicaremos cómo funciona eso: supongamos que hay la primera posición abierta BUY y en la siguiente nueva barra de nuevo tenemos una señal para abrir (el precio ha ido para abajo a un paso "Step between positions"). En las siguientes dos barras también tenemos las señales para abrir las posiciones BUY. Una martingala común abriría cuatro posiciones seguidas y obtendría el siguiente volumen (tomando en cuenta el lote inicial 0,01 y coeficiente del incremento 2,0):

#1 BUY 0.01

#2 BUY 0.02

#3 BUY 0.04

#4 BUY 0.08

Esta carga puede resultar dstructiva para un depósito pequeño. Mientras que el EA con la configuración "Number of bars to be skipped" (que sea igual a 3) en la misma situación abriría la primera posición BUY 0,01, luego omitiría tres barras y abriría la segunda posición BUY 0,02.





Parámetros de entrada

Volume - volumen de la posición;

- volumen de la posición; Take Profit (in pips) - Take Profit;

(in pips) - Take Profit; Step between positions - paso entre las posiciones;

- paso entre las posiciones; Number of bars to be skipped - número de barras a omitir;

- número de barras a omitir; Volume increase factor - coeficiente del aumento del volumen de cada siguiente posición;

- coeficiente del aumento del volumen de cada siguiente posición; Max volume - limitación del volumen máximo de la posición;

- limitación del volumen máximo de la posición; Min profit for close all - beneficio mínimo al alcanzar el cual, cerramos todas las posiciones abiertas.

Prueba en EURUSD, H1: