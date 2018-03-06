Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Martin for small deposits - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1260
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea - udrya, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto se base en la martingala y tiene una particularidad: ha sido ideado precisamente para los depósitos pequeños. Eso se consigue por el hecho de que el EA tiene el parámetro ajustable "Number of bars to be skipped" - omisión de un determinado número de barras tras la última entrada.
Explicaremos cómo funciona eso: supongamos que hay la primera posición abierta BUY y en la siguiente nueva barra de nuevo tenemos una señal para abrir (el precio ha ido para abajo a un paso "Step between positions"). En las siguientes dos barras también tenemos las señales para abrir las posiciones BUY. Una martingala común abriría cuatro posiciones seguidas y obtendría el siguiente volumen (tomando en cuenta el lote inicial 0,01 y coeficiente del incremento 2,0):
- #1 BUY 0.01
- #2 BUY 0.02
- #3 BUY 0.04
- #4 BUY 0.08
Esta carga puede resultar dstructiva para un depósito pequeño. Mientras que el EA con la configuración "Number of bars to be skipped" (que sea igual a 3) en la misma situación abriría la primera posición BUY 0,01, luego omitiría tres barras y abriría la segunda posición BUY 0,02.
Parámetros de entrada
- Volume - volumen de la posición;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Step between positions - paso entre las posiciones;
- Number of bars to be skipped - número de barras a omitir;
- Volume increase factor - coeficiente del aumento del volumen de cada siguiente posición;
- Max volume - limitación del volumen máximo de la posición;
- Min profit for close all - beneficio mínimo al alcanzar el cual, cerramos todas las posiciones abiertas.
Prueba en EURUSD, H1:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19637
Este Asesor Experto utiliza tres iMA (Moving Average, MA), un iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) y un iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing con High/Low de las barras anteriores.ColorSRoC
Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.
Dos indicadores «Agujas Didi" con diferentes timeframes en el mismo gráfico.AdaptiveRVICloud_System_HTF
Dos indicadores AdaptiveRVICloud con diferentes timeframes en el mismo gráfico.