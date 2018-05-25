Participe de nossa página de fãs
Martin for small deposits - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1418
-
Autor da ideia - udrya, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Expert Advisor baseado em martingale especialmente projetado para pequenos depósitos. Esse recurso é ativado através do parâmetro configurável "Number of bars to be skipped", o que faz com que seja ignorado um certo número de barras após a última entrada.
Como funciona: suponha que tenhamos a primeira posição BUY aberta e um novo sinal de entrada apareça na próxima barra (preço descendo "Step between positions" passos). Mais sinais para abrir o BUY surgem nas próximas duas barras. Um martingale regular abriria quatro posições consecutivas e receberia tal volume (levando em conta o lote inicial de 0,01 e o coeficiente de aumento de 2,0):
- #1 BUY 0.01
- #2 BUY 0.02
- #3 BUY 0.04
- #4 BUY 0.08
Tal carga para um pequeno depósito pode ser desastrosa. Nosso EA com configuração "Number of bars to be skipped" (suponha que seja igual a 3) abriria a primeira posição BUY 0.01, pularia três barras e abriria a segunda posição BUY 0.02.
Parâmetros de entrada
- Volume - volume da posição;
- Take Profit (in pips) - take-profit;
- Step between positions - passo entre posições;
- Number of bars to be skipped - número de barras ignoradas;
- Volume increase factor - coeficiente de aumento no volume de cada posição subsequente;
- Max volume - restrição ao volume máximo da posição;
- Min profit for close all - lucro mínimo que ao ser atingido indica o fechamento de todas as posições abertas.
Teste em EURUSD,H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19637
