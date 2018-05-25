CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Martin for small deposits - expert para MetaTrader 5

cobrra | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1418
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor da ideia - udrya, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Expert Advisor baseado em martingale especialmente projetado para pequenos depósitos. Esse recurso é ativado através do parâmetro configurável "Number of bars to be skipped", o que faz com que seja ignorado um certo número de barras após a última entrada.

Como funciona: suponha que tenhamos a primeira posição BUY aberta e um novo sinal de entrada apareça na próxima barra (preço descendo "Step between positions" passos). Mais sinais para abrir o BUY surgem nas próximas duas barras. Um martingale regular abriria quatro posições consecutivas e receberia tal volume (levando em conta o lote inicial de 0,01 e o coeficiente de aumento de 2,0):

  • #1 BUY 0.01
  • #2 BUY 0.02
  • #3 BUY 0.04
  • #4 BUY 0.08

Tal carga para um pequeno depósito pode ser desastrosa. Nosso EA com configuração "Number of bars to be skipped" (suponha que seja igual a 3) abriria a primeira posição BUY 0.01, pularia três barras e abriria a segunda posição BUY 0.02.


Parâmetros de entrada

  • Volume - volume da posição;
  • Take Profit (in pips) - take-profit;
  • Step between positions - passo entre posições;
  • Number of bars to be skipped - número de barras ignoradas;
  • Volume increase factor - coeficiente de aumento no volume de cada posição subsequente;
  • Max volume - restrição ao volume máximo da posição;
  • Min profit for close all - lucro mínimo que ao ser atingido indica o fechamento de todas as posições abertas.

Teste em EURUSD,H1:

Martin for small deposits

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19637

JS_SISTEM_2 JS_SISTEM_2

O EA usa três iMA (Moving Average, MA), um iOsMA(Moving Average of Oscillator, OsMA) e um iRVI (Relative Vigor Index, RVI). Trailing segundo High/Low de barras anteriores.

ColorSRoC ColorSRoC

Indicador suavizado S-RoC do incremento de preço relativo, criado por Fred Shutsman.

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Dois indicadores Agulhada do Didi com diferentes timeframes num gráfico.

AdaptiveRVICloud_System_HTF AdaptiveRVICloud_System_HTF

Dois indicadores AdaptiveRVICloud com diferentes timeframes num gráfico