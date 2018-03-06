JS_SISTEM_2

Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto utiliza tres iMA (Moving Average, MA), un iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) y un iRVI (Relative Vigor Index, RVI). El EA puede usar tanto el lote constante, como el lote calculado en por cientos a partir del margen libre. Se puede usar el trailing con High/Low de las barras anteriores. Trabaja sólo en la barra nueva (en el momento de la formación de la barra nueva).





Parámetros de entrada

Trade setting - ajustes principales: The minimum balance. If less - then close the expert advisor - balance mínimo permitido; Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante); Stop Loss (in pips) - Stop Loss; Take Profit (in pips) - Take Profit; Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - por ciento del riesgo para la transacción; Volatility (in bars) - número de barras para buscar los precios High y Low; magic number - identificador del EA.

- ajustes principales: Moving Average setting - ajustes de los indicadores Moving Average: Minimum difference between Moving Average indicators - distancia mínima entre los indicadores; Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de promediación; Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de promediación; Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de promediación.

- ajustes de los indicadores Moving Average: OsMA setting - ajustes del indicador OsMA: OsMA: period for Fast Moving Average - período de promediación de la MA rápida; OsMA: period for Slow Moving Average - período de promediación de la MA lenta; OsMA: averaging period for their difference - período de promediación de la diferencia.

- ajustes del indicador OsMA: RVI setting - ajustes del indicador RVI: RVI: averaging period - período de promediación; RVI max value - valor máximo; RVI min value - valor mínimo.

- ajustes del indicador RVI: Trailing on shadows of bars - trailing por las sombras de las barras: Trailing Shadows - activar/desactivar el trailing por las sombras; Timeframe - período de tiempo de las barras para el trailing; Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - sangrado desde el precio encontrado.

Ejemplo de la prueba en EURUSD,H1 con el trailing por las sombras de las barras con el período M5: