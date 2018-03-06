Pon "Me gusta" y sigue las noticias
JS_SISTEM_2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 809
Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.
Este Asesor Experto utiliza tres iMA (Moving Average, MA), un iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) y un iRVI (Relative Vigor Index, RVI). El EA puede usar tanto el lote constante, como el lote calculado en por cientos a partir del margen libre. Se puede usar el trailing con High/Low de las barras anteriores. Trabaja sólo en la barra nueva (en el momento de la formación de la barra nueva).
Parámetros de entrada
- Trade setting - ajustes principales:
- The minimum balance. If less - then close the expert advisor - balance mínimo permitido;
- Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante);
- Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
- Take Profit (in pips) - Take Profit;
- Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - por ciento del riesgo para la transacción;
- Volatility (in bars) - número de barras para buscar los precios High y Low;
- magic number - identificador del EA.
- Moving Average setting - ajustes de los indicadores Moving Average:
- Minimum difference between Moving Average indicators - distancia mínima entre los indicadores;
- Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de promediación;
- Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de promediación;
- Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de promediación.
- OsMA setting - ajustes del indicador OsMA:
- OsMA: period for Fast Moving Average - período de promediación de la MA rápida;
- OsMA: period for Slow Moving Average - período de promediación de la MA lenta;
- OsMA: averaging period for their difference - período de promediación de la diferencia.
- RVI setting - ajustes del indicador RVI:
- RVI: averaging period - período de promediación;
- RVI max value - valor máximo;
- RVI min value - valor mínimo.
- Trailing on shadows of bars - trailing por las sombras de las barras:
- Trailing Shadows - activar/desactivar el trailing por las sombras;
- Timeframe - período de tiempo de las barras para el trailing;
- Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - sangrado desde el precio encontrado.
Ejemplo de la prueba en EURUSD,H1 con el trailing por las sombras de las barras con el período M5:
