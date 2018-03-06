CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

JS_SISTEM_2 - Asesor Experto para MetaTrader 5

JS_Sergey | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
809
Ranking:
(17)
Publicado:
JS_SISTEM_2.mq5 (52.82 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor de la idea - JS_Sergey, autor del código mq5 - barabashkakvn.

Este Asesor Experto utiliza tres iMA (Moving Average, MA), un iOsMA (Moving Average of Oscillator, OsMA) y un iRVI (Relative Vigor Index, RVI). El EA puede usar tanto el lote constante, como el lote calculado en por cientos a partir del margen libre. Se puede usar el trailing con High/Low de las barras anteriores. Trabaja sólo en la barra nueva (en el momento de la formación de la barra nueva).


Parámetros de entrada

  • Trade setting - ajustes principales:
    • The minimum balance. If less - then close the expert advisor - balance mínimo permitido;
    • Lots (if "Lots" <=0.0 -> then the "Risk" parameter is used) - lote (lote constante);
    • Stop Loss (in pips) - Stop Loss;
    • Take Profit (in pips) - Take Profit;
    • Risk in percent for a deal from a free margin (if "Lots" <=0.0) - por ciento del riesgo para la transacción;
    • Volatility (in bars) - número de barras para buscar los precios High y Low;
    • magic number - identificador del EA.
  • Moving Average setting - ajustes de los indicadores Moving Average:
    • Minimum difference between Moving Average indicators - distancia mínima entre los indicadores;
    • Moving Average #1: averaging period - MA #1: período de promediación;
    • Moving Average #2: averaging period - MA #2: período de promediación;
    • Moving Average #3: averaging period - MA #3: período de promediación.
  • OsMA setting - ajustes del indicador OsMA:
    • OsMA: period for Fast Moving Average - período de promediación de la MA rápida;
    • OsMA: period for Slow Moving Average - período de promediación de la MA lenta;
    • OsMA: averaging period for their difference - período de promediación de la diferencia.
  • RVI setting - ajustes del indicador RVI:
    • RVI: averaging period - período de promediación;
    • RVI max value - valor máximo;
    • RVI min value - valor mínimo.
  • Trailing on shadows of bars - trailing por las sombras de las barras:
    • Trailing Shadows - activar/desactivar el trailing por las sombras;
    • Timeframe - período de tiempo de las barras para el trailing;
    • Indent from the shadow of the bar on which the stop loss is placed - sangrado desde el precio encontrado.

Ejemplo de la prueba en EURUSD,H1 con el trailing por las sombras de las barras con el período M5:

JS_SISTEM_2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19633

ColorSRoC ColorSRoC

Es el indicador suavizado respecto al incremento del precio S-RoC cuyo autor es Fred Shuzhman.

Cointegration Cointegration

Este indicador calcula y muestra la dependencia lineal entre dos o más instrumentos financieros.

Martin for small deposits Martin for small deposits

Este Asesor Experto se base en la martingala y tiene una particularidad: se usa para los depósitos pequeños.

XDidi_Index_System_HTF XDidi_Index_System_HTF

Dos indicadores «Agujas Didi" con diferentes timeframes en el mismo gráfico.