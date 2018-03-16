小規模預金のためのマルティン

アイディアの著者: udrya、mq5コードの著者: barabashkakvn

特に小規模預金のために設計されたマーチンゲールに基づいたエキスパートアドバイザーです。この機能は、設定可能なパラメータ"Number of bars to be skipped"によって有効になります。これは、最後の入力後に指定数のバーをスキップすることを意味します。

作動の仕方: 最初の買いポジションがあり、次のバーに新しいエントリシグナルが現れるとします（価格は"Step between positions"によって下げられます）。次の2つのバーで買いポジションを開くより多くのシグナルが現れます。普通のマルティンゲールは、以下の合計量で（開始ロット0.01と乗数2.0を考慮して）4つの連続ポジションを開きます。

#1 買い 0.01

#2 買い 0.02

#3 買い 0.04

#4 買い 0.08

このロードは少額預金を破壊する可能性があります。このEAには"Number of bars to be skipped"（3にする）があるので、最初の 0.01買いポジションを開き、3つのバーをスキップして2番目の0.02買いポジションを開きます。





入力パラメータ

Volume - ポジション数量

Take Profit (in pips) - 指値

Step between positions - ポジション間のステップ;

Number of bars to be skipped - 新しい注文を出す前に抜かすバーの数

Volume increase factor - その後のポジションの数量乗数

Max volume - 最大許容ポジション数量

Min profit for close all - ポジションを決済するのに必要な最小利益

EURUSD H1テスト: