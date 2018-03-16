私たちのファンページに参加してください
小規模預金のためのマルティン - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1060
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイディアの著者: udrya、mq5コードの著者: barabashkakvn
アイディアの著者: udrya、mq5コードの著者: barabashkakvn
特に小規模預金のために設計されたマーチンゲールに基づいたエキスパートアドバイザーです。この機能は、設定可能なパラメータ"Number of bars to be skipped"によって有効になります。これは、最後の入力後に指定数のバーをスキップすることを意味します。
作動の仕方: 最初の買いポジションがあり、次のバーに新しいエントリシグナルが現れるとします（価格は"Step between positions"によって下げられます）。次の2つのバーで買いポジションを開くより多くのシグナルが現れます。普通のマルティンゲールは、以下の合計量で（開始ロット0.01と乗数2.0を考慮して）4つの連続ポジションを開きます。
- #1 買い 0.01
- #2 買い 0.02
- #3 買い 0.04
- #4 買い 0.08
このロードは少額預金を破壊する可能性があります。このEAには"Number of bars to be skipped"（3にする）があるので、最初の 0.01買いポジションを開き、3つのバーをスキップして2番目の0.02買いポジションを開きます。
入力パラメータ
- Volume - ポジション数量
- Take Profit (in pips) - 指値
- Step between positions - ポジション間のステップ;
- Number of bars to be skipped - 新しい注文を出す前に抜かすバーの数
- Volume increase factor - その後のポジションの数量乗数
- Max volume - 最大許容ポジション数量
- Min profit for close all - ポジションを決済するのに必要な最小利益
EURUSD H1テスト:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19637
